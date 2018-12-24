Астролог назвала лучшие дни для покупок и встреч на этой неделе

Эксперт Татьяна Борщ дала несколько рекомендаций
На этой неделе дюна убывает и жизнь представителей всех знаков Зодиака сложится в целом неплохо. Об этом рассказала астролог Татьяна Борщ.
Однако, по ее словам, понедельник (24 декабря) и вторник (25 декабря) могут оказаться противоречивыми днями. Поэтому их нужно провести спокойно. Зато, говорит специалист, неплохо пройдут вечера этих дней.
Вторая половина недели будет беспокойной и суетливой. Но очень хороши вечера субботы и воскресенья. Эти дни, отмечает астролог, а также период с 26 по 28 декабря - неплохое время для покупок, встреч и любых косметических манипуляций.
Ранее астролог Наталья Анисимова опубликовала советы, которые помогут каждому не совершить ошибок в преддверии Нового года и направить свои мысли в правильное русло.
Кстати, мы предлагаем вашему вниманию любовный гороскоп на новый, 2019 год, для всех знаков Зодиака.
Напомним, что недавно астрологи рассказали украинцам о том, как привлечь удачу и богатство в 2019 году.