Астролог назвала лучшие дни для покупок и встреч на этой неделе

Коллаж РБК-Украина

Эксперт Татьяна Борщ дала несколько рекомендаций

На этой неделе дюна убывает и жизнь представителей всех знаков Зодиака сложится в целом неплохо. Об этом рассказала астролог Татьяна Борщ.

Однако, по ее словам, понедельник (24 декабря) и вторник (25 декабря) могут оказаться противоречивыми днями. Поэтому их нужно провести спокойно. Зато, говорит специалист, неплохо пройдут вечера этих дней.

Вторая половина недели будет беспокойной и суетливой. Но очень хороши вечера субботы и воскресенья. Эти дни, отмечает астролог, а также период с 26 по 28 декабря - неплохое время для покупок, встреч и любых косметических манипуляций.

Ранее астролог Наталья Анисимова опубликовала советы, которые помогут каждому не совершить ошибок в преддверии Нового года и направить свои мысли в правильное русло.

Кстати, мы предлагаем вашему вниманию любовный гороскоп на новый, 2019 год, для всех знаков Зодиака.

Напомним, что недавно астрологи рассказали украинцам о том, как привлечь удачу и богатство в 2019 году.