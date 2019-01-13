Час для щастя: докладний астрологічний прогноз на тиждень

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Настає відмінний час для романтичних знайомств, оновлення гардеробу і успіхів у сфері мистецтва

Наступає новий тиждень, а це значить, що зірки знову будуть змінювати свої позиції. Наталія Анісімова, популярний астролог розповіла, як зірки вплинуть на життя кожної людини на майбутньому тижні. Свій прогноз вона опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Анісімова попередила, що на кожного прогноз впливає з різною інтенсивністю.

"Цей тиждень буде наближати нас до місячного затемнення, яке відбудеться в наступний понеділок, 21 січня. Пікова напруга буде наростати до вихідних. Кінець тижня може бути травмонебезпечним і конфліктним (напруга Марса з Сатурном; Сонця і Меркурія з Ураном), враховуйте це у своєму плануванні, будьте уважні!" — попередила експерт.

Астролог також зазначила, як зірки вплинуть на романтичні відносини.

"Весь тиждень на небі буде яскраво проявлена Венера. Вона фліртує з Марсом, Юпітером і Нептуном, а це значить, що настає відмінний час для романтичних знайомств, оновлення гардеробу і успіхів у сфері мистецтва", — пише вона.

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Що стосується роботи і кар'єри Анісімова дала пораду — не перенапружуватися.

"Також на цьому тижні Меркурій в поєднанні з Сатурном і Плутоном. Це дає високу концентрацію та увагу до деталей. Гарний час для розумової роботи, але будьте обережні, можна перенапружитися. На вихідних очікувані збої з інтернетом і електрикою. Сонце буде воювати з Ураном. Пік їх напруження наростає до вихідних. Може з'явитися відчуття, що все "дістало", а також сильне бажання новизни", — додала експерт.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/astrolog_anisimova

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