Украинцам объяснили, как отличить любовь от любовного приворота

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Экстрасенс рассказала, при каких симптомах нужно обращаться к специалистам

Украинцам рассказали, как отличить настоящую любовь от любовного приворота.

Так, по словам известной шаманки Сейраш, любовный приворот и все магические действия, которые из него вытекают (например, привязка, сексуальные привороты, зомбирование и тому подобное), относятся к категории работ, связанных с порчей. Экстрасенс подчеркнула, что знать основные признаки приворота необходимо всем.

Сейраш говорит, что признак приворота – помутнение сознания, когда человек не осознает своих действий и становится просто одержим одной идеей - получить любой ценой своего партнера. Более того, привороты направляются на подавление воли и усиления эмоций. Поэтому такая порча влечет за собой еще и много побочных эффектов: алкоголизм, игромания, наркомания, неадекватное и агрессивное поведение.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Привороженого перестают узнавать близкие и родственники. В результате его поведение становится настолько странным, что он становится неузнаваемым даже для того, кто заказал приворот человека", - цитирует Сейраш сайт СТБ.

Кроме того, приворот обязательно влечет за собой ухудшение здоровья, в том числе - абсолютную сексуальную апатию ко всем, кроме "заказчика" порчи.

"При этом сексуальную жизнь с объектом "любви" не приносит привороженому никакого удовольствия, а скорее наоборот, вызывает отвращение. Однако, несмотря на это, жертва не перестает вступать с партнером в интимную связь... Дети, рожденные вследствие любовного приворота, как правило, имеют различные отклонения в развитии, а сам заказчик обрекает себя "платить" за прихоть здоровьем и семейным счастьем на протяжении всей жизни", - говорит экстрасенс.

Она отмечает, что если вы или ваши родственники заметили или почувствовали хотя бы одно из указанных действий, то следует немедленно обратиться к специалисту.

Ранее РБК-LITE писал о том, что известный экстрасенс рассказал украинкам, как привлечь любовь в свою жизнь.

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Видео: РБК-Украина