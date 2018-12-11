Східний гороскоп на 2019 рік: що чекає на всі знаки Зодіаку

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині для знаків китайського Зодіаку

Рік Жовтої Свині 2019 завершує цикл китайського календаря. Гороскоп за роком народження, і як складуться відносини з покровителем нового року у кожного знака - в матеріалі РБК-Lite.

Східний гороскоп 2019 для народжених в рік Щура

Майбутні 12 місяців рік готують для цього знака кілька випробувань. Щоб досягти результатів у професійній діяльності та матеріальній сфері доведеться кинути всі сили на боротьбу з нападами ліні та апатії. 2019 рік буде наповнений атмосферою романтики, але розпочаті в цей період відношення не стануть міцними.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Прогноз на рік Жовтої Свині для знака Бик

Талісман майбутнього року багатьом знакам готує приємні сюрпризи в особистому житті, і народжені в рік Бика - не виняток. У відносинах з другою половинкою буде повна гармонія і взаєморозуміння. 2019 рік сприятливий для вступу в шлюб. Бикам варто правильно чергувати роботу і відпочинок, і тоді праця принесе бажані результати і розвиток у кар'єрі.

Східний гороскоп 2019 для Тигра

Вдалий період буде у всіх сферах життя. На роботі і навчанні чекає успіх, але за умови наполегливої ​​праці. В любовній сфері - велика ймовірність зустріти надійного партнера і укласти міцний союз. Перешкоджати успіху Тигрів в наступному році може тільки лінь, тому навіть відпочинок краще вибирати активний.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Східний гороскоп на 2019 рік для Кролика (Кота)

Кроликам потрібно уникати конфліктних ситуацій, які можуть привести до поганих наслідків на роботі і в особистому житті. Цьому знаку слід контролювати емоції, проявляти м'якість і розсудливість в спірних ситуаціях. У сімейних відносинах важливо прислухатися до свого партнера, тоді рік пройде гладко і спокійно.

Китайський гороскоп для народжених в рік Дракона

Запобігти виникненню неприємних ситуацій Драконам допоможе планування. Варто ґрунтовно підходити до вирішення професійних питань і ретельно продумувати всі деталі. Також цьму знаку потрібно уважно поставитися до свого здоров'я в майбутньому році, пройти профілактику хронічних захворювань, зміцнити імунітет.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Східний гороскоп 2019 для Змії

Народженим під знаком Змії майбутній рік готує спокуси. Сумнівні афери з грошима, авантюри в бізнесі, ненадійні партнери - всього цього потрібно уникати. До вибору партнера в любовних відносинах також варто підходити з обережністю, щоб не залишитися з розбитим серцем.

Східний гороскоп на 2019 рік для знака Кінь

Свиня готує представникам цього знаку приємний сюрприз у вигляді можливості лінуватися і довше насолоджуватися відпочинком. Старанна робота протягом всього минулого року принесе поліпшення матеріального становища. На любовному фронті у Коней - пора рішучих дій. Представниці прекрасної половини нарешті дочекаються пропозиції руки і серця, а чоловікам цього знака варто зробити найголовніший крок до створення сім'ї.

Китайський гороскоп 2019 для народжених в рік Кози (Вівці)

Для кар'єрних досягнень цьому знаку доведеться добре попрацювати і проявити всю свою кмітливість. А ось в сімейних відносинах Кози стануть справжніми щасливчиками. Їм забезпечена увага протилежної статі, яке призведе до нових міцних відносин. Вдома пануватиме затишок і спокій, а відпочинок у нових місцях подарує незабутні враження.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Східний гороскоп 2019 для Мавпи

Рік буде насиченим на події. Не варто гнатися за оманливими перспективами і йти на поводу у власних амбіцій. Наступні 12 місяців потрібно постаратися дотримуватися стабільного режиму в роботі і спокійної обстановки в побуті. Також потрібно приділити увагу здоров'ю, можливі проблеми з хребтом.

Східний гороскоп на 2019 рік для знака Півень

Прийдешні місяці будуть напруженими але в фінансовій сфері на Півня чекає успіх. Щоб уникнути конфліктних ситуацій з рідними, потрібно розпланувати свій графік роботи і відпочинку та приділяти родині побільше вільного часу. Навіть невеликі вилазки на природу або прогулянки в парку на вихідних допоможуть зберегти гармонію у відносинах.

Китайський гороскоп 2019 для Собаки

Символ 2018 року втрачає свою владу і переходить під опіку Жовтої Свині, яка випробує його терпіння складними ситуаціями на роботі і конфліктами в побуті. Тому важливо стежити за емоціями і не піддаватися роздратуванню. Майбутній рік буде більш сприятливим для побудови сімейних відносин, ніж кар'єри.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Східний гороскоп 2019 для Свині

Народжені в рік Свині в наступні 12 місяців будуть купатися в удачі і коханні. Рік буде успішним в кар'єрному просуванні, укладанні угод, підвищенні рівня професійної кваліфікації, самоосвіті. Вдасться накопичити грошей для незабутнього відпочинку. Шлюб, укладений в наступному році, буде міцним і надійним.

Раніше ми публікували гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку за датою народження.

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Відео: РБК-Україна