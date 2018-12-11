Східний гороскоп на 2019 рік: що чекає на всі знаки Зодіаку

Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині для знаків китайського Зодіаку
Рік Жовтої Свині 2019 завершує цикл китайського календаря. Гороскоп за роком народження, і як складуться відносини з покровителем нового року у кожного знака - в матеріалі РБК-Lite.
Майбутні 12 місяців рік готують для цього знака кілька випробувань. Щоб досягти результатів у професійній діяльності та матеріальній сфері доведеться кинути всі сили на боротьбу з нападами ліні та апатії. 2019 рік буде наповнений атмосферою романтики, але розпочаті в цей період відношення не стануть міцними.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Талісман майбутнього року багатьом знакам готує приємні сюрпризи в особистому житті, і народжені в рік Бика - не виняток. У відносинах з другою половинкою буде повна гармонія і взаєморозуміння. 2019 рік сприятливий для вступу в шлюб. Бикам варто правильно чергувати роботу і відпочинок, і тоді праця принесе бажані результати і розвиток у кар'єрі.
Вдалий період буде у всіх сферах життя. На роботі і навчанні чекає успіх, але за умови наполегливої праці. В любовній сфері - велика ймовірність зустріти надійного партнера і укласти міцний союз. Перешкоджати успіху Тигрів в наступному році може тільки лінь, тому навіть відпочинок краще вибирати активний.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Кроликам потрібно уникати конфліктних ситуацій, які можуть привести до поганих наслідків на роботі і в особистому житті. Цьому знаку слід контролювати емоції, проявляти м'якість і розсудливість в спірних ситуаціях. У сімейних відносинах важливо прислухатися до свого партнера, тоді рік пройде гладко і спокійно.
Запобігти виникненню неприємних ситуацій Драконам допоможе планування. Варто ґрунтовно підходити до вирішення професійних питань і ретельно продумувати всі деталі. Також цьму знаку потрібно уважно поставитися до свого здоров'я в майбутньому році, пройти профілактику хронічних захворювань, зміцнити імунітет.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Народженим під знаком Змії майбутній рік готує спокуси. Сумнівні афери з грошима, авантюри в бізнесі, ненадійні партнери - всього цього потрібно уникати. До вибору партнера в любовних відносинах також варто підходити з обережністю, щоб не залишитися з розбитим серцем.
Свиня готує представникам цього знаку приємний сюрприз у вигляді можливості лінуватися і довше насолоджуватися відпочинком. Старанна робота протягом всього минулого року принесе поліпшення матеріального становища. На любовному фронті у Коней - пора рішучих дій. Представниці прекрасної половини нарешті дочекаються пропозиції руки і серця, а чоловікам цього знака варто зробити найголовніший крок до створення сім'ї.
Для кар'єрних досягнень цьому знаку доведеться добре попрацювати і проявити всю свою кмітливість. А ось в сімейних відносинах Кози стануть справжніми щасливчиками. Їм забезпечена увага протилежної статі, яке призведе до нових міцних відносин. Вдома пануватиме затишок і спокій, а відпочинок у нових місцях подарує незабутні враження.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Рік буде насиченим на події. Не варто гнатися за оманливими перспективами і йти на поводу у власних амбіцій. Наступні 12 місяців потрібно постаратися дотримуватися стабільного режиму в роботі і спокійної обстановки в побуті. Також потрібно приділити увагу здоров'ю, можливі проблеми з хребтом.
Прийдешні місяці будуть напруженими але в фінансовій сфері на Півня чекає успіх. Щоб уникнути конфліктних ситуацій з рідними, потрібно розпланувати свій графік роботи і відпочинку та приділяти родині побільше вільного часу. Навіть невеликі вилазки на природу або прогулянки в парку на вихідних допоможуть зберегти гармонію у відносинах.
Символ 2018 року втрачає свою владу і переходить під опіку Жовтої Свині, яка випробує його терпіння складними ситуаціями на роботі і конфліктами в побуті. Тому важливо стежити за емоціями і не піддаватися роздратуванню. Майбутній рік буде більш сприятливим для побудови сімейних відносин, ніж кар'єри.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Народжені в рік Свині в наступні 12 місяців будуть купатися в удачі і коханні. Рік буде успішним в кар'єрному просуванні, укладанні угод, підвищенні рівня професійної кваліфікації, самоосвіті. Вдасться накопичити грошей для незабутнього відпочинку. Шлюб, укладений в наступному році, буде міцним і надійним.
Раніше ми публікували гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку за датою народження.
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Відео: РБК-Україна