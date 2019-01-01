Вещие сны и активное общение: астролог дала прогноз на 2 и 3 января

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперт пояснила, на что стоит обратить особое внимание в первых числах января

В преддверии Солнечного затмения, в первых числах января стоит прислушаться к своему подсознанию и обратить внимание на сны, а также подкорректировать самооценку и поберечь органы ЖКТ. Об этом в своем Instagram сообщила астролог Елена Молдованова.

По ее словам, Луна по-прежнему пребывает в эмоциональном знаке Скорпиона, поэтому на утро среды, 2 января, не нужно планировать важные встречи и дела, которые сулят прибыль в будущем – лучше просто отдохнуть.

"В этот же день, сразу после "холостой" зоны, а именно с 10:57 Луна на ближайшие два с половиной дня переходит в оптимистичный и энергичный знак Стрельца. И в этом знаке задержится до самого вечера пятницы" - предупредила специалист.

Астролог уверяет, что после входа Луны в этот знак Зодиака, найдется решение тревожащих проблем последних дней.

Елена отметила, что 2 и 3 января 2019 года лучше сконцентрироваться на образовании, учебе, интеллектуальных занятиях, рекламе, юридических вопросах, поездках и командировках. Она заявляет, что именно в этот период активизируется общение с друзьями и родственниками, иностранными партнёрами и влиятельными людьми. Астролог рекомендует прислушаться к советам и рекомендациям авторитетных и компетентных людей из своего окружения.

Также в эти дни, как отметила Молдованова, особенно уязвимыми становятся такие органы: поджелудочная, печень, селезенка, область бедер и тазобедренные суставы. Кроме того, 2 и 3 января категорически не рекомендуется делать операции и манипуляции с кровью.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперт советует обратить внимание на то, что сны с 1 на 2 января считаются вещими, поэтому перед отходом в постель можно мысленно задать тревожащий вопрос.

Также сновидения в этот период укажут на проблемы с самооценкой – сюжет сна обозначит, насколько велика гордыня человека или, наоборот, ему стоит более уважительно относиться к самому себе.

Ранее мы публиковали финансовый астрологический прогноз на 2019 год. Большинству знаков Зодиака год сулит увеличение дохода, правда, для этого придется постараться.

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