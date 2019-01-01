Віщі сни і активне спілкування: астролог дала прогноз на 2 і 3 січня

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт пояснила, на що варто звернути особливу увагу в перших числах січня

Напередодні Сонячного затемнення, в перших числах січня варто прислухатися до своєї підсвідомості і звернути увагу на сни, а також підкоригувати самооцінку і поберегти органи ШКТ. Про це у своєму Instagram повідомила астролог Олена Молдованова.

За її словами, Місяць, як і раніше, перебуває в емоційному знаку Скорпіона, тому на ранок середи, 2 січня, не потрібно планувати важливі зустрічі і справи, які обіцяють прибуток в майбутньому – краще просто відпочити.

"В цей же день, одразу після "холостої" зони, а саме з 10:57 Місяць на найближчі два з половиною дні переходить у оптимістичний і енергійний знак Стрільця. І в цьому знаку затримається до самого вечора п'ятниці" - попередив фахівець.

Астролог запевняє, що після входу Місяця у цей знак Зодіаку, знайдеться рішення тривожних проблем останніх днів.

Олена зазначила, що 2 та 3 січня 2019 року краще сконцентруватися на освіті, навчанні, інтелектуальних заняттях, рекламі, юридичних питаннях, поїздках і відрядженнях. Вона заявляє, що саме в цей період активізується спілкування з друзями і родичами, іноземними партнерами і впливовими людьми. Астролог рекомендує прислухатися до порад і рекомендацій авторитетних і компетентних людей зі свого оточення.

Також у ці дні, як зазначила Молдованова, особливо уразливими стають такі органи: підшлункова, печінка, селезінка, область стегон і тазостегнові суглоби. Крім того, 2 та 3 січня категорично не рекомендується робити операції і маніпуляції з кров'ю.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт радить звернути увагу на те, що сни з 1 на 2 січня вважаються віщими, тому перед відходом в ліжко можна подумки поставити будь-яке питання.

Також сновидіння в цей період вкажуть на проблеми з самооцінкою – сюжет сну визначить, наскільки велика гординя людини або, навпаки, варто шанобливіше ставитися до самого себе.

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