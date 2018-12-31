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Астролог назвала главное событие первой недели 2019 года

Lite » Гороскоп 31.12.2018 - 17:01
Астролог назвала главное событие первой недели 2019 года
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Специалист составила Гороскоп для всех знаков Зодиака на первую неделю января

Главным событием первой недели 2019 года станет затмение, которое произойдет в воскресенье, 6 января, в знаке Козерога. Известный астролог Татьяна Борщ рассказала, что именно несет это затмение для разных знаков Зодиака. 

Так, Овны, говорит специалист, по-прежнему могут быть чрезвычайно занятыми. Появятся новые предложения, отказаться от которых будет попросту невозможно.

Тельцы соберутся в поездку, к которой необходимо отнестись максимально ответственно.

Астролог назвала главное событие первой недели 2019 года

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Близнецы займутся организационной работой. В течение месяца у обладателей этого знака реальны встречи с будущими спонсорами или появится возможность дополнительного заработка. Вместе с этим звезды рекомендуют Близнецам беречь здоровье и деньги.

Раки встретятся со старыми друзьями или смогут возобновить отношения с прежней пассией.

Львы задумаются о новой работе или об укреплении позиций на прежнем месте. И на этот раз звезды пойдут вам навстречу.

Девы займутся новыми проектами и укрепят романтические связи. На горизонте - крупные расходы, связанные с детьми.

Весам необходимо отдохнуть! А еще нужно навести порядок в своем окружении.

Скорпионы в начале января получат поддержку старших родственников и смогут отправиться в поездку.

Астролог назвала главное событие первой недели 2019 года

Иллюстративное фото (pixabay.com)

А Стрельцы, по словам астролога, получат приличную сумму. Однако обладателям знака, как и Близнецам, следует поберечь здоровье.

Козероги проявят себя интересно и ярко, как в делах рабочих, так и в любви. Ведь затмение дает представителям этого знака простор для действий и силу для всего, чем они займутся!

Водолеи должны беречь здоровье в эти дни. Возможно значительное снижение энергетики.

Ну а Рыбы встретятся со старыми друзьями и неплохо проведут большую часть января! Кроме того, наладятся финансовые дела.

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