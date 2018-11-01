Венера вошла в Весы: украинцев предупредили о напряженном периоде

Коллаж РБК-Украина

Парапсихолог призвала обратить внимание на вопросы, связанные с отношениями и финансами

В четверг, 1 ноября, Венера вошла в Весы. Эти энергии поднимают на поверхность все те вещи, которые особенно не сбалансированы в сфере отношений или финансов. Об этом рассказала известная метафизик и парапсихолог Наталия Милагра.

По ее словам, все, что окажется не в порядке в этих областях, может вызвать большую путаницу.

"Венера призывает к более глубокому погружению в анализ наших потребностей и желаний там, где многое оказалось вне равновесия. В течение этого времени актуализируются наши отношения с самими собой, и мы столкнемся с более глубокой истиной, которая продвинет нас к тому, что мы хотим построить на будущее", - отметила специалист.

Наталия Милагра (фото: facebook.com/melagra)

Кроме того, она предупредила украинцев о том, что это достаточно напряженный период.

"Но если вы начнете задавать себе откровенные и глубокие вопросы, то получите информацию о том, что ждет вас впереди", - успокоила Милагра.

Ранее Наталия озвучила энергетический прогноз на ноябрь 2018 для всех знаков Зодиака и рассказала, почему важно в этом месяце обратить внимание на гармонию и отношения.

Напомним, что не так давно астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в ноябре этого года и подчеркнули, что последний месяц осени будет непростым для большинства знаков.

Видео: РБК-Украина