Венера увійшла у Терези: українців попередили про напружений період

Колаж РБК-Україна

Парапсихолог закликала звернути увагу на питання, пов'язані з відносинами і фінансами

У четвер, 1 листопада, Венера увійшла у Терези. Ці енергії піднімають на поверхню всі ті речі, які особливо не збалансовані у сфері відносин або фінансів. Про це розповіла відома метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра.

За її словами, все, що виявиться не в порядку в цих областях, може викликати велику плутанину.

"Венера закликає до більш глибокого занурення в аналіз наших потреб і бажань там, де багато що опинилося поза рівновагою. Протягом цього часу актуалізуються наші відносини з самими собою, і ми зіткнемося з більш глибокою істиною, яка просуне нас до того, що ми хочемо побудувати на майбутнє", - зазначила фахівець.

Наталія Мілагра (фото: facebook.com/melagra)

Крім того, вона попередила українців про те, що це досить напружений період.

"Але якщо ви почнете задавати собі відверті і глибокі питання, то отримаєте інформацію про те, що чекає вас попереду", - заспокоїла Мілагра.

Раніше Наталія озвучила енергетичний прогноз на листопад 2018 для всіх знаків Зодіаку і розповіла, чому в цьому місяці важливо звернути увагу на гармонію і відносини.

Нагадаємо, що не так давно астрологи назвали знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить у листопаді цього року і підкреслили, що останній місяць осені буде непростим для більшості знаків.

Відео: РБК-Україна