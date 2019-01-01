Не прогав шанс: фінансовий гороскоп на січень 2019

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Багато знаків зодіаку в січні 2019 зможуть досягти бажаних фінансових успіхів

Фінансовий гороскоп січня 2019 року обіцяє бути досить позитивним для більшості знаків зодіаку. Безумовно, ні одному з них зірки не обіцяють збільшення доходів "за просто так". І все ж у деяких рішеннях енергія планет-покровителів обіцяє бути на вашій стороні. Зверніть увагу на індивідуальний фінансовий гороскоп.

Овен: фінансовий гороскоп на січень 2019

Овнам у фінансових справах буде допомагати Марс (ілюстрація: pixabay/darkmoon1968)

Марс обіцяє допомогати Овнам в січні Нового 2019 року. Тому фінансові справи обіцяють бути досить успішними. Однак зверніть увагу, що на початку січня вам краще не кидатися з головою в бізнес-угоди, не поспішайте інвестувати в нові починання. Краще покладіться на свою завзятість і вимогливість, щоб підготуватися до другої половини січня — саме в цей період вплив Марса буде найактивнішим!

Зверніть увагу, що найкращими днями для Овнів у січні 2019 будуть 21-24 січня. Тому в ці дати можна задуматися про дорогі покупки та інвестиції.

Зірки підштовхують до здійснення давніх планів. Якщо ви замислювалися про зміну роботи або початок власної справи, січень 2019 — відмінний для таких починань час. У вас з'явиться унікальна можливість отримати підвищення і більш високу зарплату.

І все ж не забувайте: успішні фінансові дні — не привід забувати про уважність. Будьте пильні і не дозволяйте легким успіхам "кружляти" вам голову! Гроші люблять рахунок і порядок — пам'ятайте це правило.

Телець: фінансовий гороскоп на січень 2019

Тільцям в січні 2019 краще охолодити свій запал, взяти паузу і не вкладати гроші в нові починання (ілюстрація: pixabay/darkmoon1968)

Тельцям на початку нового року зірки настійно рекомендують не поспішати з великими фінансовими вкладеннями і витратами. Тому січень 2019 — період осмислення.

Цікаво, що деякі обставини немов спеціально будуть підштовхувати вас імпульсивно зробити дорогу покупку, вкласти гроші в сумнівну справу і т. д. При цьому запропоновані варіанти будуть аж надто привабливі. Зберігайте тверезість розуму! Зверніть особливу увагу, що саме у січні на вашому шляху можуть зустрічатися шахраї. Тому будь-які нові пропозиції, особливо що відносяться до фінансових аспектів, обмірковуйте двічі.

Початок січня 2019 також ознаменується посиленою активністю Місяця. А це означає, що Тельцям краще відмовитися від повернення боргів у цей період, покупок і фінансових вкладень.

Тому зірки радять Тільцям в січні 2019 року взяти паузу. У цей період будуйте плани, обдумуйте свої рішення, щоб "вистрілити" в наступних місяцях.

Близнюки: фінансовий гороскоп на січень 2019

Близнюкам бажано не братися за нові проекти і великі починання, але січень 2019 — відмінний період для розмови з начальством про підвищення зарплати (ілюстрація: pixabay/darkmoon1968)

Зірки не рекомендують Близнюкам сильно витрачатися в січні 2019 року. Краще відмовитися від серйозних фінансових вкладень.

І все ж січень буде допомагати Близнюкам в інших аспектах. По-перше, це відмінний період як для накопичення грошей, так і для витрати накопиченого. У січні дозвольте собі бути егоїстами! Рушайте на відпочинок, побалуйте себе обновками, сходіть в ресторан — починайте здійснювати невеликі бажання і мрії, які завжди відсували на задній план. Це період для енергетичного відновлення, нових сил, щоб у наступному місяці можна було почати сміливо приступати до нових починань.

Зірки також не радять на початку року братися за справді великі справи, що потребують значних фінансових вкладень!

Однак положення Сатурна допоможе Близнюкам бути більш ефективними в незначних проектах на роботі. У вас є всі шанси бути поміченими керівництвом, що може призвести до підвищення зарплати, отримання бонусу або просування по кар'єрних сходах. Крім того, якщо ви вже давно бажаєте підвищення, але все ніяк не зважитеся на серйозну розмову з керівництвом — кінець січня 2019 немов спеціально створений для подібних розмов. Будьте сміливіше і рішучіше!

Рак: фінансовий гороскоп на січень 2019

Ракам буде в цілому сприяти фінансова удача в січні 2019. Однак у другій половині місяця слід зайнятися плануванням бюджету (ілюстрація: pixabay/darkmoon1968)

На початку року Раки можуть розслабитися і не переживати про фінансові труднощі. Зірки "подарують" Ракам удачу та успіх в справах. Тому на початку року ви можете дозволити собі реалізувати давно задумані справи. Наприклад, займіться ремонтом або благоустроєм свого житла, задумайтеся про купівлю авто. Також це вдалий період для планування відпустки.

І все ж важливо відшукати золоту середину. У січні Ракам вже точно не треба братися за великі фінансові вкладення: придбання квартири, будинку і т. д. Нехай вас не спокушають райдужні перспективи. А інакше є великий ризик влізти в борги!

У січні 2019 Ракам зірки обіцяють можливості поліпшити фінансове становище: нові проекти, пропозиції щодо роботи. Краще їх не упускати! Так як можуть виникнути фінансові труднощі в наступних місяцях.

Зверніть увагу, що в кінці січня 2019 (приблизно в 20-х числах) позитивна енергія Місяця для вас буде слабшати. Ракам слід призупинитися і більш ретельно продумувати фінансові витрати. Використовуйте цей період для бюджетного планування лютого, відмовтеся від імпульсивних покупок.

Лев: фінансовий гороскоп на січень 2019

Левам буде супроводжувати фінансова удача, скористайтеся поданими можливостями правильно (ілюстрація: pixabay/darkmoon1968)

Левам слід приготуватися... зірки обіцяють цьому знаку зодіаку в січні 2019 виняткові фінансові успіхи. Покровитель Марс буде в початку року на вашій стороні! Головне — щоб не закрутилася голова.

Вже в першій половині місяця вам можуть надійти досить привабливі ділові пропозиції, участь в успішних проектах, а також нові бізнес-ідеї. Придивіться уважніше до всіх пропозицій, так як вони цілком можуть стати "вибуховими" у фінансовому плані. Однак врахуйте, що притаманна Левам запальність і зайва енергійність може змусити вас хапатися за все разом і в підсумку програти на всіх фронтах.

Якщо ви давно планували змінити роботу або шукали нові джерела заробітку, зверніть увагу на останні числа січня 2019. Активність Марса буде супроводжувати подібним починанням.

До речі, чимало витрат можуть бути пов'язані з розвагами і подорожами. Ви це заслужили!

Діва: фінансовий гороскоп на січень 2019

Діви, поспішайте в цьому році схопити фінансову удачу за хвіст. І все ж у січні 2019 доведеться ще трохи почекати (ілюстрація: pixabay/darkmoon1968)

Дівам пощастило, як ніякому іншому знаку зодіаку. Не тільки січень, але і весь 2019 рік обіцяє Дівам фінансові успіхи. Відзначається, що ви заслужили цього, враховуючи наполегливість і крайні зусилля, докладені в минулому році. Пожинайте плоди, але робіть це з розумом.

І все ж є одне "але". В січні не поспішайте радіти успіхам. Все ж слабка енергетика Меркурія в цей період передбачає, що Дівам слід бути обережніше у вирішенні фінансових питань, обдумувати раціональність дорогих покупок і інвестицій. Не поспішайте розлучатися з грошима! Більш того, зірки рекомендують Дівам в кінці січня не витрачати, а все ж накопичувати фінанси.

Також зверніть увагу, що в січні 2019 на вашому шляху можуть зустрітися шахраї! Тому обмірковуйте фінансові рішення кілька разів.

Січень для Дів — місяць реалізації давно запланованих планів. Приміром, задумайтеся про переговори з керівництвом про підвищення або нове призначення.

Терези: фінансовий гороскоп на січень 2019

Терезам, як звичайно, доведеться балансувати між "так" і "ні". Але зірки обіцяють підштовхнути вас до правильного рішення (ілюстрація: pixabay/darkmoon1968)

Терезам у фінансових питаннях 2019 року слід бути акуратніше. Багато чого буде залежати від ваших рішень на самому початку цього року. Як завжди, доведеться більш обдумано зважувати кожне рішення.

Так, початок року обіцяє Терезам нові дорогі придбання. Можливо, ви давно відкладаєте на покупку машини, квартири, будинки. Або ж просто планували відправитися в тривалу і досить дорогу відпустку. У січні-лютому 2019 вам може представитися дуже навіть приваблива можливість. Ви захочете нарешті реалізувати свою мрію, однак для цього доведеться влізти в борги. Щоб весь наступний рік не відмовляти собі багато в чому, розплачуючись за рахунками, гарненько оцініть свої можливості

Зірки прогнозують Терезам і приємності. У січні 2019 можливе просування по роботі або отримання приємного грошового бонусу. Начальство по достоїнству оцінить ваші старання.

Також зверніть увагу, що початок року подарує вам можливість додаткового заробітку. Скористайтеся цим шансом. Тим більше, якщо ви дійсно плануєте суттєво витратитися на давно заплановану купівлю. Однак будьте уважні! Не влазьте в авантюри і не перевіряйте удачу в лотереях. Планета-покровитель Венера буде не на вашому боці.

Скорпіон: фінансовий гороскоп на січень 2019

Скорпіонів буде супроводжувати фінансова удача на початку року (ілюстрація: pixabay/darkmoon1968)

Скорпіони можуть видихнути — зірки обіцяють їм в січні 2019 виключно вдалі фінансові пропозиції. Можна задуматися про інвестиції, дорогі покупки або початок нових проектів. До речі, покровитель Марс також обіцяє Скорпіонам посприяти в переговорах з начальством на тему підвищення або просування по службі.

Найбільш вдалими днями для вирішення фінансових питань будуть останні числа січня 2019 — з 21 по 24.

Якщо ви давно хотіли змінити місце роботи, також скористайтесь сприятливою енергетикою січня 2019.

Цікаво, що в Новому 2019 році Скорпіонів може потягнути на незаплановані фінансові витрати. Вам захочеться дозволити собі розкішні покупки, поїздки в далекі країни. А це потягне за собою чималі витрати бюджету. Але зірки обіцяють не кинути вас у біді і з часом з лишком компенсувати витрачені гроші.

Стрілець: фінансовий гороскоп на січень 2019

Стрільці з головою порине в роботу, але ваша праця буде винагороджена (ілюстрація: pixabay/darkmoon1968)

Вже в перших числах січня фінансовий гороскоп обіцяє ну дуже приємно порадувати Стрільців. Енергетична активність планети-покровителя Марса буде на вашому боці!

Цікаво, що незважаючи на святкове неробство, Стрільці навіть не планують зупинятися. Їх працьовитість змусить їх з головою піти в роботу ледь не з перших чисел січня 2019. Будьте впевнені — ви з легкістю досягнете поставлених цілей і заповітних бажань. Тому початок року буде для Стрільців вельми прибутковим. Тому ви нарешті зможете істотно поліпшити своє фінансове становище, прибільшивши заощадження.

До речі, про заощадження. Саме час замислитися про запуск власної справи. Не відпочинок або дорога покупка, а саме внесок у щось своє буде для вас кращою інвестицією! Скористайтеся позитивним впливом Марса.

Також зверніть увагу, що нові доходи приваблять і тих, хто побачить у вас своєрідного "спонсора". Ваше палке бажання допомагати, особливо рідним і близьким, може призвести до небажаних витрат і відкладанні особистих справ далеко на потім. Пам'ятайте, що допомагати рідним добре, але і цілком жертвувати собою не варто!

10-11, 15-17 і 20 січня буде посилена активність Місяця. В ці дні бажано не давати гроші в борг.

Козеріг: фінансовий гороскоп на січень 2019

У Козерогів у січні 2019 може прокинутися дух авантюризму. Не піддавайтеся хибним очікуванням (ілюстрація: pixabay/darkmoon1968)

У Козерогів буде спостерігатися фінансова стабільність. При цьому зірки рекомендують на початку року не витрачати гроші на серйозні покупки, а зайнятися накопиченням. Також непогано буде вкладати гроші в перевірені джерела, що в майбутньому дозволить вам мати можливо і незначний, але постійний дохід. Можна також звернутися за консультацією до фахівців.

Тим більше, що Марс буде на вашій стороні. На початку нового року Козерогам можуть зустрітися вигідні пропозиції, а також корисні знайомства, які в майбутньому можуть перерости в партнерські відносини. Так що можна задуматися про відкриття власної справи. Проте великого прибутку на початку 2019 рік не чекайте! Результати вашої праці проявлять себе в кінці року.

Друга половина січня 2019 обіцяє пройти в більш посиленій роботі. Вас можуть очікувати складні і не завжди приємні розмови з начальством. Але не варто впадати у відчай. Кінець січня — початок лютого обіцяє бути фінансово позитивним. Витрачені нерви і зусилля принесуть свої плоди.

Зверніть увагу, що в січні 2019 Козероги схильні піддатися спокусі швидкого заробітку. Незважаючи на відносно позитивне в фінансовому плані положення зірок в цей період, вам слід утриматися від необдуманих рішень і "легких грошей".

Водолій: фінансовий гороскоп на січень 2019

Водоліям зірки радять призупинитися і зайнятися плануванням (ілюстрація: pixabay/darkmoon1968)

На початку місяця планета-покровитель Сатурн піднесе Водоліям нові знайомства, які при правильному підході можуть перерости в тривалі і довірчі відносини. Скористайтеся цим шансом! Особливо, якщо ви давно хотіли почати свій бізнес. Але подібні плани слід перенести вже на лютий.

Справа в тому, що в першій половині дня планета-антагоніст Марс буде в активній фазі, а це значить, що Водоліїв можуть тиснути неприємні "сюрпризи" на роботі, незаплановані грошові витрати або ж фінансові втрати. Будьте особливо пильними в цей період. Бажано не брати і не давати грошей в борг, не планувати дорогі покупки. Більш того, в січні Водоліям і зовсім бажано не витрачатися на зайві розваги. Краще поповнюйте свої фінансові запаси на майбутнє.

У січні скористаєтеся своєю розважливістю і здоровими амбіціями. Цей місяць створений для підготовки до "бою" — накопичуйте нові знайомства, плануйте і придивляйтеся, щоб вже в наступних місяцях заслужено перемагати.

Риби: фінансовий гороскоп на січень 2019

Рибам у фінансових питаннях буде нелегко вже на початку року. І все ж зірки обіцяють вам допомогу в пошуку ефективних рішень (ілюстрація: pixabay/darkmoon1968)

Початок року ознаменується для Риб більш посиленою роботою. Зірки рекомендують вам накопичувати гроші і менше витрачати, якими б привабливими не були можливі пропозиції. А інакше ви вже в січні-лютому можете потрапити в капкан боргів.

Ви докладете всіх зусиль, щоб заробити більше, та все ж уже на початку року можуть виникнути фінансові проблеми. Різниця між доходами та видатками буде досить значною, а це загрожує привести вас до апатії. Але не впадайте у відчай. Просто постарайтеся в січні 2019 відмовитися від зайвих витрат. Краще навіть відмовитися від розваг і подорожей — прибережіть фінанси, вони вам ще знадобляться.

Стабілізувати своє фінансове становище Риби зможуть тільки в середини року. Тому не погоджуйтеся на масштабні проекти та інвестиції.

Щоб хоч якось стабілізуватися, намагайтеся не зациклюватися на одному джерелі доходу, а також не засиджуйтеся на комфортному, але неприбутковому місці роботи. Вам випаде відмінний період продуктивних пошуків і планування. Скористайтеся отриманим шансом!

Нагадаємо, раніше ми давали енергетичний прогноз на 2019 рік.

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