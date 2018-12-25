Мощная карусель: что сулит Козерогам 2019 год

Фото: (pixabay.com)

Для представителей этого знака разного периода год будет насыщен событиями

Профессиональный астролог Наталья Анисимова рассказала, что ждет в 2019 году Козерогов. На своей странице в Instagram она опубликовала прогноз для представителей этого зодиакального знака с учетом даты их рождения.

Специалист подчеркнула, что некоторым Козерогам звезды сулят водоворот различных событий, другим же предрекают спокойствие на всех жизненных фронтах.

"Рожденные 22-28 декабря испытают влияние Урана и Юпитера. Уран предложит вам найти новое направление для раскрытия своей индивидуальности. Можете сменить профессию, сбросить с себя оковы или сменить партнёра. Ну а Юпитер через год даст вам возможность проявить свою значимость перед другими", - отметила астролог.

Для тех, кто появился на свет в период с 29 декабря по 1 января, по словам Анисимовой, грядущий год "покажется глотком свежего воздуха".

Тем, кто родился 29 декабря – 17 января стоит сделать переоценку ценностей в сфере семьи и карьеры, отмечает эксперт.

"Кармические узлы будут влиять на вас всех по очереди весь 2019-ый год. Ваш путь поправит сама судьба", - уверяет она.

Фото: (pixabay.com)

Некоторым представителям знака предстоит научится терпению и отвественности.

"Рожденные 2-11 января. Вы повзрослеете, а ваши плечи почувствуют ворох обязанностей. Готовьтесь оставить узкий круг интересов и знакомых на этот период. Может быть скачок по карьере или смена работы. Вы узнаете, как влияет Сатурн и что значит "терпение", - написала астролог.

Если же вы родились 11-14 января, то, по ее словам, перемен в 2019 не избежать. Главное – уметь правильно распорядится открывшимися возможностями.

"Ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Вы точно запомните планету Плутон и её способ вносить перемены в жизнь. Обычно сначала он даёт разрушение части вашей обыденности, и потом при правильных действиях - доступ к безграничным ресурсам", - пояснила специалист.

До весны всем, кто родился 18 и 19 января, будет непросто пережить влияние Урана, подчеркивает эксперт. По ее словам, Козероги, родившиеся в этих числах, будут нетерпимы к влиянию извне.

"Еще до весны вы будете испытывать действие Урана, который требует отпустить все пережитки и пойти в новом направлении. Это касается и работы, и увлечений, и отношений. Вы сейчас нетерпимы к любому давлению и свобода для вас превыше всего. Предупредите близких", - советует Анисимова.

Ранее астролог Наталья Анисимова опубликовала гороскоп на текущую неделю, с 24 по 30 декабря, и рассказала, что принесет этот период.

Также предлагаем изучить восточный гороскоп на 2019 год для представителей разных знаков Зодиака.

Кроме того, стоит прочесть любовный гороскоп на 2019 год, чтобы во всеоружии встретить перемены, грядущие в личной жизни.