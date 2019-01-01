Вдалий старт: гороскоп на січень 2019 року

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Січень, як гойдалка буде розгойдувати ваш настрій і фінансовий стан, проте в цілому стане вдалим стартом 2019 року

Початок і кінець січня не простий період для більшості знаків Зодіаку, однак, середина першого місяця зими може виявитися сприятливішою. Фінансові втрати і складнощі у взаєминах з оточуючими зійдуть нанівець до другої декади місяця, що сприятливо позначитися на розумовій та фізичній активності всіх знаків, пише junona.pro .

Фото: pixabay.com

Овен

Початок року для Овнів – напружений і діяльний час. Обсяги завдань у сфері кар'єри та бізнесу не зменшаться з минулого року. Щоб зберегти здоров'я в цей напружений час, варто дотримуватися здорового способу життя. В середині місяця напруга почне спадати, у чому не малу роль відіграє колективна діяльність, тому не намагайтеся впоратися з усім самостійно. Це вдалий момент для всіляких починань.



Телець

Січень - сприятлива пора і для Тельців. Друга декада місяця принесе довгоочікувані можливості. Саме в ці дні варто закладати фундамент майбутнього успіху, а кінець місяця - хороший момент для пошуку додаткового джерела доходів.

Близнюки

Січень для Близнюків — розмірений етап. Невеликі заворушення можуть принести ситуації з фінансовими питаннями або вашими особистими принципами, тому постарайтеся уникати цих конфліктів. Найбільш подієвим періодом виявиться кінець місяця. Цілеспрямовані натури повітряного знака доб'ються помітних результатів на професійному терені і в творчих галузях.

Рак

Ракам буде потрібно трохи більше зусиль, ніж зазвичай докласти для досягнення бажаного. З'являться непогані можливості, однак і буде ризик переоцінити себе. Сприятливим часом стане середина місяця: поліпшення фінансового стану, зміцнення професійних позицій, стійкість морального духу - на висоті.

Проте, в кінці січня все це може піти на спад.

Лев

Левам варто звернути увагу на своє самопочуття. Тільки ближче до другої декади січня ваш емоційний фон стабілізується, а енергетичні ресурси зростуть. Остання декада місяця хороша для підняття статусу в суспільстві і визнання оточуючих.

Діва

Січень стане для вас одним з найбільш вдалих періодів 2019 року. Поїздки, знайомства, покращиться матеріальне становище і стосунки з близькими. В середині січня Дівам відкриється простір для кипучої діяльності — прекрасний момент для нових бізнес-проектів, власного преображення, любовних справ. В кінці місяця ви будете наповнені нескінченним потоком енергії.

Терези

Січень — непоганий період для Ваг. У першій декаді місяця намічаються позитивні тенденції у сфері любовних і сімейних відносин. Ви зможете прийти до повного взаєморозуміння і гармонії з родичами та близькими.

В середині січня з'являться успіхи в професійній області.

Остання декада досить суперечлива: з одного боку, у вас вистачає енергії на всі справи, а з іншого - не виключені авантюрні події, які будуть відволікати сили на себе.

Скорпіон

На початку місяця варто зайнятися кар'єрою, і в першій декаді доведеться відмовитися від дружніх зустрічей, тому що часу на них просто не буде. В кінці місяця все кардинально зміниться, ви зможете розслабитися в колі друзів або організовуєте культурно-розважальну програму.

Стрілець

Стрільців в січні будуть супроводжувати заплутані ситуації. Зірки обіцяють безліч складних поїздок, можливі травми, однак, на любовному фронті навпаки все більш ніж відмінно. Всі сили і ресурси мобілізуйте в кінці січня — це для вас вдала пора.

Козеріг

Козерогів на початку січня переслідують хвилювання і негаразди, можливо навіть ваш святковий настрій ненадовго зіпсується. Але вже до початку другої декади представники знаку відчують доброзичливість фортуни. В кінці січня будуйте плани і ставте цілі — це час дуже продуктивний.

Водолій

Початок місяця — сприятливий час для вирішення любовних справ. Перехід у відносинах на новий етап або обдумана розлука — все піде на користь. Середина місяця буде пов'язана з внутрішніми протиріччями і психологічним дискомфортом, тому всі важливі справи варто на якийсь час відкласти, наприклад до кінця місяця, коли ваш потенціал зросте.

Риби

Продуктивний період для Риб почнеться з перших чисел січня.

До середини місяця у багатьох з'являться інші цілі і нові плани, а вже в третій декаді січня з'являться помічники, які сприятимуть досягненню задуманого.

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