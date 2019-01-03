Не торопись с решением: что звезды советуют разным знакам Зодиака 3 января

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Звезді советуют тщательно обдумывать действия

2 декабря день ожидается достаточно напряженный в плане эмоций. Если хотите сегодня принять какое-то важное решение, то сначала тщательно все обдумайте. Не забывайте все взвешивать.

Начинать можно только хорошо продуманные и тщательно спланированные дела, иначе есть риск попасть в неприятную ситуацию, которая повлечет кучу проблем за собой.

Овен

Умение следовать традициям и устоявшемуся укладу жизни поможет выстроить гармоничные отношения с близкими людьми. Отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Обратите внимание на здоровье, поберегите силы и нервы. Не забывайте о компромиссах.

Телец

Благоприятный день для всех сфер, однако не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в авантюры. Хороший день для занятия спортом, физическими упражнениями, общением, заключением брака. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия.

Близнецы

Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного потенциала. Недоразумения в отношениях с партнерами могут негативно отразиться на продвижении дел. Мужчинам-Близнецам не следует начинать новые дела. Велика вероятность впасть в крайность или принять желаемое за действительное. Возможны любовные разочарования.

Рак

Находчивость и трезвая оценка событий позволят справиться с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями. Очень благоприятное время для семейных отношений и вступления в брак. Существует вероятность улучшения финансового положения.

Лев

День отдыха, обретения новых источников энергии. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. В первой половине дня вероятны домашние хлопоты или проблемы личного характера. Плохое известие может довести напряжение до предела.

Дева

На личном фронте могут возникнуть проблемы из-за ревности или недоброжелательного отношения со стороны партнеров или соседей. Постарайтесь критически отнестись к собственным недостаткам и не ставить партнеру повышенных требований.

Весы

Разногласия, излишнее упрямство или клевета недоброжелателя могут нарушить равновесие и доверительную обстановку в семье. Неожиданное известие, новые обязанности или домашние хлопоты потребуют от вас много времени и сил. Полагайтесь на себя и исключите общение с неприятными для вас людьми.

Скорпион

Сегодня вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях, блеснуть в обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола. Возможны значительные события в личной жизни. Хорошо заключать браки, веселиться, совершать путешествия.

Стрелец

Неблагоприятное стечение обстоятельств может потребовать от вас максимальной гибкости в общении, умения менять тактику поведения в зависимости от ситуации. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми.

Козерог

День обещает быть напряжным: возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Избегайте повышенного тона и скандалов.

Водолей

Звезды рекомендуют противостоять соблазнам и ограничить контакты с неприятными людьми. Постороннее влияние приведет к негативным результатам. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными поступками.

Рыбы

Сегодня вы сможете заложить основу для своего финансового взлета. Однако вечером возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Постарайтесь не замыкаться в себе. Вы должны уделить внимание здоровью близких людей, а особенно здоровью детей.

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