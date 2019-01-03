Не квапся з рішенням: що зірки радять різним знакам Зодіаку 3 січня

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Зірки радять ретельно обмірковувати дії

2 грудня день очікується досить напружений в плані емоцій. Якщо хочете сьогодні прийняти якесь важливе рішення, то спочатку ретельно все обміркуйте. Не забувайте все зважувати.

Починати можна тільки добре продумані і ретельно сплановані справи, інакше є ризик потрапити в неприємну ситуацію, яка спричинить за собою купу проблем.

Овен

Вміння слідувати традиціям і усталеному укладу життя допоможе вибудувати гармонійні відносини з близькими людьми. Відкладені справи або давні зобов'язання вимагатимуть негайного виконання. Зверніть увагу на здоров'я, побережіть сили і нерви. Не забувайте про компроміси.

Телець

Сприятливий день для всіх сфер, проте не слід займатися ризикованими справами або пускатися в авантюри. Хороший день для заняття спортом, фізичними вправами, спілкуванням, укладанням шлюбу. У другій половині дня ймовірні несподівані вісті.

Близнюки

Сьогодні особливо небезпечне перенапруження через різке зниження життєвого потенціалу. Непорозуміння у відносинах з партнерами можуть негативно позначитися на просуванні справ. Чоловікам-Близнюкам не слід починати нові справи. Велика ймовірність впасти в крайність або прийняти бажане за дійсне. Можливі любовні розчарування.

Рак

Винахідливість і твереза оцінка подій дозволять впоратися з несподіваними новинами, пригодами або нестандартними ситуаціями. Дуже сприятливий час для сімейних відносин і вступу в шлюб. Існує ймовірність покращення фінансового становища.

Лев

День відпочинку, знаходження нових джерел енергії. Сприятливий день для спільних заходів чи колективного відпочинку. У першій половині дня вірогідні домашні клопоти або проблеми особистого характеру. Погана звістка може довести напругу до межі.

Діва

На особистому фронті можуть виникнути проблеми через ревнощі або недоброзичливе відношення з боку партнерів або сусідів. Постарайтеся критично поставитися до власних недоліків і не ставити партнеру підвищених вимог.

Ваги

Розбіжності, надмірна впертість чи наклеп недоброзичливця можуть порушити рівновагу і довірчу обстановку в сім'ї. Несподівана звістка, нові обов'язки або домашні клопоти зажадають від вас багато часу і сил. Покладайтеся на себе і виключіть спілкування з неприємними людьми.

Скорпіон

Сьогодні ви зможете проявити свої таланти та здібності на самих різних рівнях, блиснути в суспільстві, привернути увагу осіб протилежної статі. Можливі значні події в особистому житті. Добре укладати шлюби, веселитися, здійснювати подорожі.

Стрілець

Несприятливий збіг обставин може вимагати від вас максимальної гнучкості в спілкуванні, вміння змінювати тактику поведінки в залежності від ситуації. Можливий несподіваний поворот подій не на вашу користь. Будьте готові до серйозних проблем з друзями або близькими людьми.

Козеріг

День обіцяє бути складним: можливі неприємні пригоди, катастрофи, хвороба. Якщо ви водите машину, будьте уважні на дорозі. Вірогідні проблеми, пов'язані з близькою людиною або родичами. Уникайте підвищеного тону і скандалів.

Водолій

Зірки рекомендують протистояти спокусам і обмежити контакти з неприємними людьми. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Не рекомендується ризикувати чи займатися дорогими покупками. Знизити негативні тенденції дня можна тільки високими моральними вчинками.

Риби

Сьогодні ви зможете закласти основу для свого фінансового злету. Однак увечері можливі різкі зміни в настрої, емоційні зриви або хвороба. Постарайтеся не замикатися в собі. Ви повинні приділити увагу здоров'ю близьких людей, а особливо здоров'ю дітей.

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