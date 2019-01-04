Сонячне затемнення 6 січня: астролог про те, як правильно загадати бажання

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Астролог детально виклала алгоритм постановки цілей під час Сонячного затемнення 6 січня

Сонячне затемнення – це енергетично непростий час, але його можна обернути собі на користь, якщо правильно використати можливості, що відкрилися. У цьому переконана професійний астролог Олена Молдованова, яка на сторінці в Instagram розповіла, як правильно загадати бажання або поставити мету, щоб вона збулася.

Експерт зазначила, що під час Сонячного затемнення можна позначити так звані "векотри долі", які допоможуть встановити життєві цілі.

"Сонячне затемнення - це потужне Новолуння, коли обидва світила, Сонце і Місяць, зближуються з одним з Кармічних місячних вузлів. Кармічні Місячні Вузли - це вектор Долі, вони вказують напрямок, у якому нам слід рухатися, показує які програми розвивати, а про які програми слід забути, відпустити", – пояснила фахівець.

За її словами, ефект від затемнення триває 6-12 місяців, але ситуації, які отримали початок в січні, будуть давати про себе знати ще протягом найближчих 9-18,5 років.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Астролог нагадала, що затемнення 6 січня настає у 03:42. Точка затемнення знаходиться між непростими планетами: практичним і холоднокровним Сатурном і деспотичним Плутоном. Січневе затемнення дуже амбітна і сильне, тому, як запевняє Олена, добре підходить для програмування довгострокових завдань і виконання бажань.

Молдованова розкрила правильний алгоритм постановки цілей, які можна запустити у Всесвіт силою позитивної думки.

"6 січня близько точної фази затемнення – це рано вранці 3.42 запалюємо невелику білу або жовту свічку (можна "таблетку") і починаємо формувати своє чудове, здорове і щасливе майбутнє. Пишемо на аркуші свої цілі і наміри на майбутнє. Формулюємо їх у теперішньому часі, з повною впевненістю і відчуттям, що ми ними володіємо, вони у нас вже є. Якщо в процесі написання ви самі собі не вірите, сумніваєтеся, що можете володіти тим, про що пишете, то значить, мета не ваша, а нав'язана якимось чином ззовні. Переглянете ще раз свої цілі, вони повинні бути рельно досяжними, а не міфічно казковими", – написала експерт.

Раніше професійний астролог Наталя Анісімова розповіла, чого слід остерігатися під час Сонячного затемнення 6 січня і як правильно вести себе в цей час.

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