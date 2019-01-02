Слідкуйте за словами: що принесе сонячне затемнення 6 січня

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Астролог розповіла, чого слід побоюватися в цей період і як вести себе

Сонячне затемнення, яке очікується 6 січня 2019 року, може круто повернути долю людини, але в цей період варто знати, як правильно поводитися, що робити, а чого не робити, щоб зміни пішли на користь. Про це на сторінці в Instagram розповіла професійний астролог Наталя Анісімова.

Затемнення почнеться в ніч з 5 на 6 січня. Його старт припадає на 03.34 ранку 6 січня, пік – на 5.41, а спад – на 7.48.

Експерт пояснила, що боятися цього явища не варто, адже затемнення виявляють те, що є в кожному з нас, відкриваючи наші «кармічні ящики».

"Затемнення впливають на всіх, але у кожного з нас є своє затемнення, після якого доля може різко змінитися", - попередила Наталія.

Фахівець зазначила, що затемнення відбувається у знаку Козерога, а Місяць в цей час буде у слабкому для себе положенні.

"Це говорить про підвищену тривожність всередині і неможливість проявити свої емоції зовні. Можливі переживання на тему професійної реалізації, кар'єри", - зазначила астролог.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

А ось те, що точка затемнення затиснута Сатурном і Плутоном може змусити деяких представників зодіакальних знаків підкорятися умовам ззовні, не залишаючи їм вибору. Тому, за словами Анісімової, краще не з'ясовувати стосунки з керівництвом і не вступати з ним у суперечки.

"Управитель затемнення - Сатурн натякає, що він наведе порядок в нашому житті і очистить його від надмірностей. Рекомендую не давати марних обіцянок зараз, не підводити інших, не давати в борг і не брати кредитів. Це все може мати наслідки", - підкреслила експерт.

Як заявила фахівець, Сатурн і точка затемнення тісно взаємодіють з Нептуном, який на нижчому рівні позиціонується, як планета ілюзій і обманів, але на вищому відповідає за духовний пошук і милосердя. Тому, каже астролог, слід освоїти друге, щоб не відчути на собі перше.

"Меркурій (мова, думки) напружений Марсом (агресія, зброя). Слідкуйте за своїми словами, інакше можна легко вступити в суперечку або у ворожнечу. Конфлікти, розпочаті під час затемнення, можуть розвиватися тривалий час і не піддаватися контролю", - резюмувала Наталія.

Астролог попередила, що людина цілком може не відчути в цей період впливу затемнення на свою долю, але варто пам'ятати, що остаточні підсумки цих процесів будуть добре помітні ближче до вересня.

Нагадаємо, що тим, хто хоче знати про зміни в доходах, варто вивчити фінансовий гороскоп на 2019 рік.

До речі, напередодні каскаду затемнень рекомендується дізнатися, що чекає всі знаки 2 і 3 січня, а також прислухатися до своїх відчуттів в цей період.

Раніше ми публікували енергетичний астрологічний прогноз для зодіакальних знаків на поточний 2019 рік.