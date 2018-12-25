На пути к новому: что ждет все знаки зодиака 25 декабря

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Кому из знаков зодиака стоит броситься с головой в приключения, а кому следует повременить с принятием решений

Что сулит разным зодиакальным знакам 25 декабря? Кому стоит быть смелее и идти навстречу новым приключениям, а кому следует поумерить пыл?

Lite подготовил астрологический прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Представителям этого знака сегодня все по плечу. Подобно Юлию Цезарю, они смогут взяться за несколько дел одновременно и успешно все довести до конца.

Тельцы

Сегодня перед Тельцами открыты двери в мир нового и неизведанного. Не бойтесь постигать новую информацию и не отказывайтесь от полезных знакомств и возможностей.

Иллюстративное изображение (Фото: pixabay.com/Larisa-K)

Близнецы

Представителям этого знака сегодня надо быть в динамике и движении. Не сидите дома, а идите навстречу приключениям – они обязательно принесут массу новых эмоций и впечатлений.

Рак

Раков ожидает непростой день - дел будет так много, что они не буду знать, за что взяться. Главное – сохранять спокойствие и грамотно "разложить все по полочкам".

Лев

Уверенность в собственных силах поможет Львам легко достигнуть желаемого. Сегодня смело идите вперед – звезды на вашей стороне.

Дева

У представителей этого зодиакального знака возможны трудности в общении со своим окружением. Постарайтесь взять себя в руки и четко формулировать мысли во избежание непонимания

Весы

Весам сейчас очень пригодится их врожденная черта – взвешивать все "за" и "против". Ненужно торопиться с принятием решений, дайте себе время рассмотреть вопрос со всех сторон и только потом делайте выводы.

Скорпион

Представителям этого знака рекомендуется внимательно изучать документы – велика вероятность совершить ошибку, которую потом будет нелегко исправить.

Иллюстративное изображение (Фото: pixabay.com)

Стрелец

Для Стрельцов сегодня – семейный день. Наслаждайтесь общение с родными и близкими и щедро дарите им свое внимание.

Козерог

Душа Козерогов будет просить праздника, и отказывать в нем себе не стоит. Прислушайтесь к своим желаниям и сделайте то, что хочется.

Водолей

Нерешительные Водолеи сегодня будут наоборот полны уверенности в своих силах. Их оптимизм в этот день поможет в решении давно отложенных в долгий ящик дел.

Рыбы

Рыбы сегодня будут не в духе – их категоричность и резкие высказывания могут ранить окружающих. Да и им такое поведение не пойдет в будущем на пользу.

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