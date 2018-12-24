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Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году

Lite » Гороскоп 24.12.2018 - 22:01
Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
Коллаж РБК-Украина

Стало известно, каким знакам Зодиака год Свиньи сулит финансовую прибыль

2019 год принесет для некоторых знаков Зодиака богатство и финансовый успех. Для каких именно – рассказала астролог Татьяна Борщ.

Так, по ее словам, финансовые позиции Овнов в следующем году будут улучшаться. Кроме того, в декабре на представителей этого знака обрушится очень крупная сумма денег.

Для Близнецов этот год будет не очень стабильный в финансовом плане. Однако в конце февраля, марте, мае, июле и в конце ноября на их счет будут поступать приличные суммы.

2019-й будет достаточно удачен для Скорпионов. Представители этого знака Зодиака перейдут на новый материальный уровень. Более того, речь идет не о какой-либо временной истории, ведь позитивные перемены в финансовом плане получат продолжение и в последующие годы.

Во второй половине года финансовые позиции улучшаться у Стрельцов. А в декабре они смогут по-настоящему озолотиться!

Позитивный прогноз астролог дает для Рыб. Из-за того, что карьера пойдет вверх, ситуация с деньгами тоже улучшится. Особенно это актуально для апреля, мая, августа, ноября и декабря.

А вот у Водолеев сложится интересная ситуация. Ведь с одной стороны, денег у обладателей этого знака станет больше, а с другой - расходы тоже увеличатся.

Напомним, что недавно астрологи рассказали украинцам о том, как привлечь удачу и богатство в 2019 году.

Также известная карпатская мольфарка рассказала, кто станет президентом Украины.

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