Прическа и судьба: астролог дал прогноз по стрижкам на неделю

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Астролог опубликовал календарь стрижек с 31 декабря по 6 января

Изменив свою прическу, можно повлиять на судьбу, утверждают специалисты. Астролог и нумеролог Олег Персидский на своей странице в Instagram рассказал, когда лучше изменить прическу в период с 31 января по 6 декабря, а также пояснил, как это повлияет на жизненные обстоятельства.

По словам эксперта, в понедельник 31 декабря и во вторник 1 января от стрижки лучше вовсе отказаться. А вот уже в среду 2 января стрижка поможет завести новых друзей или наладить связи со старыми, привлечет радость и счастье, а также реализовать свой потенциал.

"Стрижка посодействует увеличению вашей популярности, принесет вам счастье и красивый внешний вид, повысит авторитет у коллег и начальства, что сразу скажется и на карьере", - поделился эксперт прогнозом на четверг, 3 января.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Уже в пятницу, 4 января сходить к парикмахеру лучше до 19.40, тогда новая стрижка поможет добиться признания и социального успеха.

"Стрижка поможет снять часть проблем, возникших по вине окружающих, приведет к улучшению структуры волос, но может привлечь кармические заболевания", – предостерегает астролог тех, кто собрался поменять прическу 6 января в субботу. Но уже в воскресенье от стрижки стоит воздержаться и перенести ее на более благоприятный период.

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