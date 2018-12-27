Зачіска і доля: астролог дав прогноз щодо стрижки на тиждень

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Астролог опублікував календар стрижок з 31 грудня по 6 січня

Змінивши свою зачіску, можна вплинути на долю, вважають спеціалісти. Астролог і нумеролог Олег Персидський на своїй сторінці в Instagram розповів, коли краще змінити зачіску в період з 31 січня по 6 грудня, а також пояснив, як це вплине на життєві обставини.

За словами експерта, в понеділок 31 грудня і у вівторок 1 січня від стрижки краще зовсім відмовитися. А ось вже у середу 2 січня стрижка допоможе завести нових друзів або налагодити зв'язки зі старими, приверне радість і щастя, а також допоможе реалізувати свій потенціал.

"Стрижка сприятиме збільшенню вашої популярності, принесе вам щастя і чудовий зовнішній вигляд, підвищить авторитет у колег і начальства, що відразу позначиться і на кар'єрі", - поділився експерт прогнозом на четвер, 3 січня.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вже у п'ятницю, 4 січня сходити до перукаря краще до 19.40, тоді нова стрижка допоможе домогтися визнання і соціального успіху.

"Стрижка допоможе зняти частину проблем, що виникли з вини оточуючих, призведе до поліпшення структури волосся, але може залучити кармічні захворювання", – застерігає астролог тих, хто зібрався поміняти зачіску 6 січня в суботу. Але вже в неділю від стрижки варто утриматися і перенести на більш сприятливий період.

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