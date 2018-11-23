Полнолуние 23 ноября: астрологи рассказали, что нельзя делать в этот день

Иллюстративное фото (flickr.com)

Специалисты дали рекомендации о том, как нужно провести этот день

Астрологи сообщили, что полнолуние 23 ноября принесет украинцам много сюрпризов и порекомендовали в этот день избавиться от дурных привычек. Об этом пишет UkrMedia.

Полнолуние 23 ноября пройдет в знаке Близнеца и по мнению астрологов, в этот день будет положительная энергетика, которая поможет быстро достичь желаемого. Однако они рекомендуют не совершать в этот день поспешных и импульсивных поступков, так как они могут отдалить от намеченной цели.

В этот день эксперты рекомендуют начать путь к самосовершенствованию и избавиться от дурных привычек и наклонностей. Знак Близнецов будет способствовать тем, кто активен и занимается творчеством. Им в этот день может повезти, и они смогут найти дополнительный доход.

Также астрологи рекомендуют 23 ноября прислушаться к внутреннему голосу и довериться интуиции, так как именно в этот день она обостряется и поможет избежать неприятностей.

Иллюстративное фото (flickr.com)

В это полнолуние полезно заняться спортом, укрепить иммунитет и провести оздоровительные процедуры, так как этот день прекрасно подходит для поддержки здоровья.

Астрологи отмечают, что 23 ноября можно начать новый этап жизни и легко порвать отношения с теми, кто завидует и обижает.

Однако в полнолуние, по мнению специалистов, возрастает вероятность ссор и конфликтов, поэтому в этот день нужно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Близнецы подарят украинцам хорошее настроение, которое поможет справиться с негативными эмоциями.

В этот день нужно проявить осторожность в длительных поездках, особенно на оживленных перекрестках и магистралях.

Астрологи предупреждают, что в этот день будет преизбыточная энергетика, которую нужно направить в мирное русло. Например, сходить на тренировку или сделать дополнительные физические упражнения.

В полнолуние стоит отказаться от рисковых операций и авантюр, особенно тех, которые связаны с финансами. Если этого избежать не удается, то нужно проверить тщательно все документы и каждый шаг.

Астрологи отмечают, что в этот день организм быстрее адаптируется к изменениям и это нужно использовать, чтобы не упустить удачные возможности. А мыслить в полнолуние нужно позитивно – этим можно привлечь удачу на весь следующий месяц.

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Видео: РБК-Украина