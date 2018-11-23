Повня 23 листопада: астрологи розповіли, чого не можна робити в цей день

Ілюстративне фото (flickr.com)

Фахівці дали рекомендації про те, як потрібно провести цей день

Астрологи повідомили, що повня 23 листопада принесе українцям багато сюрпризів і порекомендували в цей день позбутися поганих звичок. Про це пише UkrMedia.

Повня 23 листопада пройде у знаку Близнюки і на думку астрологів, в цей день буде позитивна енергетика, яка допоможе швидко досягти бажаного. Однак вони рекомендують не робити в цей день поспішних і імпульсивних вчинків, так як вони можуть віддалити від наміченої мети.

В цей день експерти рекомендують почати шлях до самовдосконалення і позбутися поганих звичок та схильностей. Знак Близнюків буде сприяти тим, хто активний і займається творчістю. Їм у цей день може пощастити, і вони зможуть знайти додатковий дохід.

Також астрологи рекомендують 23 листопада прислухатися до внутрішнього голосу і довіритися інтуїції, так як саме в цей день вона загострюється і допоможе уникнути неприємностей.

Ілюстративне фото (flickr.com)

У цю повню корисно зайнятися спортом, зміцнити імунітет і провести оздоровчі процедури, так як цей день чудово підходить для підтримки здоров'я.

Астрологи зазначають, що 23 листопада можна розпочати новий етап життя і легко порвати стосунки з тими, хто заздрить і кривдить.

Однак у повню, на думку фахівців, зростає ймовірність сварок і конфліктів, тому в цей день потрібно зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Близнюки подарують українцям гарний настрій, який допоможе впоратися з негативними емоціями.

В цей день потрібно проявити обережність у тривалих поїздках, особливо на жвавих перехрестях і магістралях.

Астрологи попереджають, що в цей день буде велика енергетика, яку необхідно направити в мирне русло. Наприклад, сходити на тренування чи зробити додаткові фізичні вправи.

У повню варто відмовитися від ризикових операцій і авантюр, особливо тих, які пов'язані з фінансами. Якщо цього уникнути не вдається, то потрібно ретельно перевірити всі документи і кожен крок.

Астрологи зазначають, що у цей день організм швидше адаптується до змін і це потрібно використовувати, щоб не упустити вдалі можливості. А мислити в повню треба позитивно – цим можна привернути удачу на весь наступний місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці порадили, як правильно закінчити 2018 рік.

А також розповідали про те, що астрологи повідомили про прихід ретроградного Меркурія.

Відео: РБК-Україна