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Как правильно закончить 2018 год: советы от экстрасенса

Lite » Гороскоп 21.11.2018 - 20:01
Как правильно закончить 2018 год: советы от экстрасенса
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Перед новогодними праздниками важно сделать несколько простых действий

Перед наступлением Нового года 2019 нужно отдать все долги и избавиться от кредитов. Такой совет украинцам дала ясновидящая и экстрасенс Ярослава Федорова. 

Также, по ее словам, не стоит забывать о тех вещах, которые вы позаимствовали у кого-то на временное пользование, ведь утверждение о том, что в Новый год нельзя идти с долгами - верное.

"Энергетически обиды и негодования людей, которые рассчитывали на обязательность и порядочность тех, кому они сделали добрую услугу, могут принести немало неприятностей", - отметила эксперт в комментарии сайту СТБ.

Кроме того, перед новогодними праздниками украинцам нужно избавиться от хлама в собственном доме: выбросить залежи старых газет, одежду, которую вы уже не наденете и тому подобное. Это поможет избавиться от негативной энергетики, конфликтов и непонимания в семье.

Как правильно закончить 2018 год: советы от экстрасенса

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Еще важно уладить все конфликты и разногласия с окружающими - попросить прощения у всех, с кем ругались (можно даже в письме или мысленно). И, конечно же, сами простите своих обидчиков - это поможет очистить вашу ауру.

А самое главное, говорит экстрасенс, - нужно вспомнить самые приятные моменты, хороших людей, встречу с которыми подарил 2018 год.

"И не забудьте поблагодарить Бога за все хорошее, что случилось с вами в уходящем году", - резюмировала Ярослава.

Напомним, известная ясновидящая Инна Довгань рассказала украинцам, как избавиться от неудачи в любви и построить семейное счастье.

Ранее известный экстрасенс Хаял Алекперов поведал о том, как найти свою вторую половинку.

Видео: РБК-Украина 

Новости Украины Новый годэкстрасенс
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