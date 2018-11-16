"Обнаружатся долги": астрологи сообщили о приходе ретроградного Меркурия

Коллаж РБК-Украина

С 17 ноября до 5 декабря будет наблюдаться напряженность во всех сферах

Астрологи предупреждают о том, что 17 ноября Меркурий начнет свое ретроградное движение. Это движение будет последним в 2018 году и продлится оно до 5 декабря.

16 ноября Венера перейдет из ретроградного состояния в директное. Однако по мнению астрологов, расслабляться не стоит, так как Венера будет находится во взаимном аспекте с Марсом.

Ее сменит 17 ноября Меркурий, который начнет свое ретроградное движение в Скорпионе под присмотром Юпитера. Астрологи предупреждают, что в этот период могут обнаружиться долги по налогам или кредитам, о которых ранее не было известно. Этот период закончится 5 декабря.

Самые два опасные дня – это 27 ноября и 2 декабря. 27 ноября Меркурий окажется в тройном аспекте с Ураном, Солнцем и Плутоном. В этот день возможны сильные диссонансы в энергетических потоках.

Так как это будет будний день – вторник, астрологи рекомендуют быть во всех делах очень осторожными, избегать конфликтов, серьезных покупок, сделок, выяснений отношений. В этот день возможно лицемерие, распространение слухов, скандалы, а также усиление стереотипного мышления.

2 декабря будет двойной аспект Меркурия с Венерой и Ураном, что может привести к серьезным неурядицам в любовных отношениях. В этот день астрологи рекомендуют не давать обещаний своим любимым людям, близким и друзьям.

А вот известный астролог Влад Росс рекомендует после 17 ноября не принимать серьезные решения и приостановить все серьезные дела.

"Также не рекомендую что-либо подписывать после 17 ноября, принимать серьезные решения, заключать важные договоры. Все новые дела следует приостановить. Но зато в это время можно возвращаться к прошлому, восстанавливать связи и деловые отношения, возвращаться к любимым и родным", - порекомендовал астролог.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что названы самые несовместимые знаки Зодиака.

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Видео: РБК-Украина