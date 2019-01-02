Остерегайтесь конфликтов: астрологический прогноз на 2 января

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Посвятите время близким и обратите внимание на свое физическое здоровье

Начало года ознаменуется чередой затмений, но 2 января всем знакам Зодиака следует быть осторожнее во избежание конфликтов, а также обратить особое внимание на свое состояние здоровья. Кому необходимо поумерить пыл и начать учиться идти на компромиссы, а кто должен вспомнить о себе и позволить маленькие слабости?

Овен

Представителям этого знака Зодиака стоит посвятить время друзьям и продолжить отдыхать в приятной компании, временно забыв о делах. Позвольте себе полноценно отдохнуть.

Телец

Не стоит корить себя за прошлые ошибки – делайте выводы и уверенно двигайтесь дальше без угрызений совести.

Близнецы

Близнецам, как никому другому, нужен отпуск – им стоит полноценно отдохнуть и восстановить силы.

Рак

Представителям этого зодиакального знака следует взять себя в руки и научится терпению. От их желания идти на компромиссы сейчас зависят отношения с партнером.

Лев

Львам надо научиться новому навыку – отказывать, если этого требует ситуация, но уметь это делать корректно. Сейчас это им очень пригодится.

Дева

Девам, наоборот, следует сейчас прислушиваться только к себе – пропустите советы окружающих мимо ушей и перестаньте переживать по этом поводу.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Весы

Сегодняшний день – идеальное время вспомнить о близких людях. Уделите им внимание и не скупитесь на добрые слова и дела.

Скорпион

Посмотрите по сторонам – вашему близкому окружению очень не хватает заботы и теплоты. Посвятите им время и увидите, насколько улучшатся ваши отношения.

Стрелец

Стрельцам следует не игнорировать сигналы организма и обратиться к врачу. Не запускайте свое здоровье.

Козерог

Соблюдайте спокойствия – ваши планы могут нарушить обстоятельства, но не стоит идти у них на поводу.

Водолей

Представителям этого знака стоит начать вести активный образ жизни. Займитесь спортом и увидите положительное влияние на здоровье и самочувствие.

Рыбы

Рыбы будут всецело погружены в свои мысли, правда, не следует слишком глубоко уходить в себя – окружающие могут вас неправильно понять.

Ранее астролог дала прогноз на 2 и 3 января, среду и четверг, посоветовав обратить внимание на свои сновидения.

К слову, предлагаем читателям ознакомиться с детальным финансовым астропрогнозом на 2019 год.

Напомним, что в этом месяце нас ждут январские затмения, поэтому стоит узнать, как вести себя в этот непростой период.