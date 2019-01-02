Остерігайтеся конфліктів: астрологічний прогноз на 2 січня

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Присвятіть час близьким і зверніть увагу на своє фізичне здоров'я

Початок року ознаменується низкою затемнень, але 2 січня всім знакам Зодіаку слід бути обережніше, щоб уникнути конфліктів, а також звернути особливу увагу на свій стан здоров'я. Кому необхідно зменшити запал і почати навчатися йти на компроміси, а хто повинен згадати про себе і дозволити маленькі слабкості?

Овен

Представникам цього знаку Зодіаку варто присвятити час друзям і продовжити відпочивати в приємній компанії, тимчасово забувши про справи. Дозвольте собі повноцінно відпочити.

Телець

Не варто картати себе за минулі помилки – робіть висновки і впевнено рухайтеся далі без докорів сумління.

Близнюки

Близнюкам, як нікому іншому, потрібна відпустка – їм варто повноцінно відпочити та відновити сили.

Рак

Представникам цього зодіакального знаку слід взяти себе в руки і навчитися терпіння. Від їх бажання йти на компроміси зараз залежать відносини з партнером.

Лев

Левам треба навчитися новому навику – відмовляти, якщо цього вимагає ситуація, але вміти це робити коректно. Зараз це їм дуже знадобиться.

Діва

Дівам, навпаки, слід зараз прислухатися тільки до себе – пропустіть поради оточуючих повз вуха і перестаньте переживати з цього приводу.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Терези

Сьогоднішній день – ідеальний час згадати про близьких людей. Приділіть їм увагу і не скупіться на добрі слова і справи.

Скорпіон

Подивіться по сторонах – вашому близькому оточенню дуже не вистачає турботи і тепла. Присвятіть їм час і побачите, наскільки покращаться ваші відносини.

Стрілець

Стрільцям слід не ігнорувати сигнали організму і звернутися до лікаря. Не запускайте своє здоров'я.

Козеріг

Дотримуйтесь спокою – ваші плани можуть порушити обставини, але не варто йти у них на поводу.

Водолій

Представникам цього знаку варто почати вести активний спосіб життя. Займіться спортом і побачите позитивний вплив на здоров'я та самопочуття.

Риби

Риби будуть цілком занурені в свої думки, правда, не слід занадто глибоко йти в себе - оточуючі можуть вас неправильно зрозуміти.

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