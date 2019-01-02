Остерігайтеся конфліктів: астрологічний прогноз на 2 січня

Присвятіть час близьким і зверніть увагу на своє фізичне здоров'я
Початок року ознаменується низкою затемнень, але 2 січня всім знакам Зодіаку слід бути обережніше, щоб уникнути конфліктів, а також звернути особливу увагу на свій стан здоров'я. Кому необхідно зменшити запал і почати навчатися йти на компроміси, а хто повинен згадати про себе і дозволити маленькі слабкості?
Представникам цього знаку Зодіаку варто присвятити час друзям і продовжити відпочивати в приємній компанії, тимчасово забувши про справи. Дозвольте собі повноцінно відпочити.
Не варто картати себе за минулі помилки – робіть висновки і впевнено рухайтеся далі без докорів сумління.
Близнюкам, як нікому іншому, потрібна відпустка – їм варто повноцінно відпочити та відновити сили.
Представникам цього зодіакального знаку слід взяти себе в руки і навчитися терпіння. Від їх бажання йти на компроміси зараз залежать відносини з партнером.
Левам треба навчитися новому навику – відмовляти, якщо цього вимагає ситуація, але вміти це робити коректно. Зараз це їм дуже знадобиться.
Дівам, навпаки, слід зараз прислухатися тільки до себе – пропустіть поради оточуючих повз вуха і перестаньте переживати з цього приводу.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Сьогоднішній день – ідеальний час згадати про близьких людей. Приділіть їм увагу і не скупіться на добрі слова і справи.
Подивіться по сторонах – вашому близькому оточенню дуже не вистачає турботи і тепла. Присвятіть їм час і побачите, наскільки покращаться ваші відносини.
Стрільцям слід не ігнорувати сигнали організму і звернутися до лікаря. Не запускайте своє здоров'я.
Дотримуйтесь спокою – ваші плани можуть порушити обставини, але не варто йти у них на поводу.
Представникам цього знаку варто почати вести активний спосіб життя. Займіться спортом і побачите позитивний вплив на здоров'я та самопочуття.
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