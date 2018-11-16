"Виявляться борги": астрологи повідомили про прихід ретроградного Меркурія

Колаж РБК-Україна

З 17 листопада до 5 грудня буде спостерігатися напруженість в усіх сферах

Астрологи попереджають про те, що 17 листопада Меркурій почне свій ретроградний рух. Цей рух буде останнім в 2018 році і триватиме він до 5 грудня.

16 листопада Венера перейде з ретроградного стану у директне. Однак на думку астрологів, розслаблятися не варто, так як Венера знаходиться у взаємному аспекті з Марсом.

Її змінить 17 листопада Меркурій, який почне свій ретроградний рух в Скорпіоні під наглядом Юпітера. Астрологи попереджають, що в цей період можуть виявитися борги по податках або кредитах, про які раніше не було відомо. Цей період завершиться 5 грудня.

Самі два небезпечні дні – це 27 листопада і 2 грудня. 27 листопада Меркурій опиниться в потрійному аспекті з Ураном, Сонцем і Плутоном. У цей день можливі сильні дисонанси в енергетичних потоках.

Так як це буде будній день – вівторок, астрологи рекомендують бути у всіх справах дуже обережними, уникати конфліктів, серйозних покупок, угод, з'ясувань стосунків. В цей день можливо лицемірство, поширення чуток, скандали, а також посилення стереотипного мислення.

2 грудня буде подвійний аспект Меркурія з Венерою і Ураном, що може призвести до серйозних негараздів в любовних відносинах. В цей день астрологи рекомендують не давати обіцянок своїм коханим людям, близьким і друзям.

А ось відомий астролог Влад Росс рекомендує після 17 листопада не приймати серйозні рішення і припинити всі серйозні справи.

"Також не рекомендую що-небудь підписувати після 17 листопада, приймати серйозні рішення, укладати важливі договори. Усі нові справи слід призупинити. Але зате в цей час можна повертатися до минулого, відновлювати зв'язки і ділові стосунки, повертатися до коханих та рідних", - порекомендував астролог.

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Відео: РБК-Україна