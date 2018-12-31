Как неправильно встретить Новый год: забавные советы от астролога

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Астролог напомнила, что 31 декабря год Свиньи еще не наступит

Китайский Новый год наступает в первое новолуние знака Водолея, эта дата всегда разная, так как зависит от солнечно-лунного цикла. Обычно это конец января – февраль. Это означает, что 31 декабря -1 января все еще будет год Собаки, а не Свиньи. Об этом напомнила астролог Наталья Анисимова на своей странице в Instagram.

Однако, как с иронией заметила эксперт, "так как большинство людей не верят в астрологию и ее циклы, то для многих этот ФАКТ ничего не значит, и все его встречают 1 января".

Большинство ее коллег идут на поводу и поддерживают это заблуждение, отметила Наталья.

"И БОЛЬШИНСТВО астрологов это поддерживают и рассказывают про желуди, желтый цвет платья, золотые украшения и шары, свинину и блюдо из трюфелей. И называют свои сочинения "Как ПРАВИЛЬНО встретить год Свиньи", - пишет она.

Анисимова решила пойти другим путем и составила инструкцию, как встречать 2019-й Новый Год неправильно.

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Инструкция астролога:

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Платье любое, что вас украшает, еда – ту что любите вы, а не свиньи, ёлка – какие были игрушки – теми и нарядили! (У меня ёлка самая страшная из тех, что можно представить, спасибо мужу).

Фото: (unsplash.com)

Дарить не золото, а то, на что хватило средств и фантазии. Нравятся хрюшки – дарите хрюшек, но не заморачивайтесь.

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Что есть/пить, как развлекаться и когда ложить спать в новогоднюю ночь – решайте сами и никого не слушайте!

Фото: (pixabay.com)

И уверяю, тогда ваш Новый год будет САМЫМ НАСТОЯЩИМ, без кривого искажения и абсурдных предрасудков!

Ранее астролог Наталья Анисимова рассказала, что принесут январские затмения 2019 года и каких изменений в жизни стоит ожидать.

Также стоит прислушаться к любовному гороскопу 2019 для разных знаков Зодиака и узнать, что ждет их представителей в наступающем году.

Для тех, кто хочет знать свой астрологический прогноз на год вперед, не лишним будет прочесть восточный гороскоп 2019 и узнать, какие перемены в жизни ожидают все зодиакальные знаки.

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