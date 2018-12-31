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Як неправильно зустріти Новий рік: забавні поради від астролога

Lite » Гороскоп 31.12.2018 - 10:15
Як неправильно зустріти Новий рік: забавні поради від астролога
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Астролог нагадала, що 31 грудня рік Свині ще не настане

Китайський Новий рік настає в перше новолуння знаку Водолія, ця дата завжди різна, оскільки залежить від сонячно-місячного циклу. Зазвичай це кінець січня – лютий. Це означає, що 31 грудня -1 січня все ще буде рік Собаки, а не Свині. Про це нагадала астролог Наталя Анісімова на своїй сторінці в Instagram.

Однак, як з іронією зауважила експерт, "оскільки більшість людей не вірять в астрологію та її цикли, то для багатьох цей ФАКТ нічого не значить, і всі його зустрічають 1 січня".

Більшість її колег йдуть на поводу і підтримують цю оману, зазначила Наталія.

"І БІЛЬШІСТЬ астрологів це підтримують і розповідають про жолуді, жовтий колір сукні, золоті прикраси і кулі, свинину і страви з трюфелів. І називають свої твори "Як ПРАВИЛЬНО зустріти рік Свині", - пише вона.

Анісімова вирішила піти іншим шляхом і склала інструкцію, як зустрічати 2019-й Новий Рік неправильно.

Інструкція астролога:

Сукня будь-яка, що вас прикрашає, їжа – ту що любите ви, а не свині, ялинка – які були іграшки – тими і нарядили! (У мене ялинка найстрашніша з тих, що можна уявити, спасибі чоловікові).

Як неправильно зустріти Новий рік: забавні поради від астролога

Фото: (unsplash.com)

Дарувати не золото, а те, на що вистачило коштів і фантазії. Подобаються свині – даруйте свинок, але не заморачуйтесь.

Що їсти/пити, як розважатися і коли класти спати в новорічну ніч – вирішуйте самі і нікого не слухайте!

Як неправильно зустріти Новий рік: забавні поради від астрологаФото: (pixabay.com)

І запевняю, тоді ваш Новий рік буде СПРАВЖНІМ, без кривого спотворення і абсурдних забобонів!

Раніше астролог Наталя Анісімова розповіла, що принесуть січневі затемнення 2019 року і яких змін у житті варто очікувати.

Також варто прислухатися до любовного гороскопу 2019 для різних знаків Зодіаку і дізнатися, що чекає їх представників в наступаючому році.

Для тих, хто хоче знати свій астрологічний прогноз на рік вперед, не зайвим буде прочитати східний гороскоп 2019 і дізнатися, які зміни в житті чекають всі зодіакальні знаки.

Топ-10 оригінальних привітань з Новим роком Знаки Зодіаку, для яких 2019 рік буде дуже вдалим
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