Як неправильно зустріти Новий рік: забавні поради від астролога

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Астролог нагадала, що 31 грудня рік Свині ще не настане

Китайський Новий рік настає в перше новолуння знаку Водолія, ця дата завжди різна, оскільки залежить від сонячно-місячного циклу. Зазвичай це кінець січня – лютий. Це означає, що 31 грудня -1 січня все ще буде рік Собаки, а не Свині. Про це нагадала астролог Наталя Анісімова на своїй сторінці в Instagram.

Однак, як з іронією зауважила експерт, "оскільки більшість людей не вірять в астрологію та її цикли, то для багатьох цей ФАКТ нічого не значить, і всі його зустрічають 1 січня".

Більшість її колег йдуть на поводу і підтримують цю оману, зазначила Наталія.

"І БІЛЬШІСТЬ астрологів це підтримують і розповідають про жолуді, жовтий колір сукні, золоті прикраси і кулі, свинину і страви з трюфелів. І називають свої твори "Як ПРАВИЛЬНО зустріти рік Свині", - пише вона.

Анісімова вирішила піти іншим шляхом і склала інструкцію, як зустрічати 2019-й Новий Рік неправильно.

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Інструкція астролога:

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Сукня будь-яка, що вас прикрашає, їжа – ту що любите ви, а не свині, ялинка – які були іграшки – тими і нарядили! (У мене ялинка найстрашніша з тих, що можна уявити, спасибі чоловікові).

Фото: (unsplash.com)

Дарувати не золото, а те, на що вистачило коштів і фантазії. Подобаються свині – даруйте свинок, але не заморачуйтесь.

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Що їсти/пити, як розважатися і коли класти спати в новорічну ніч – вирішуйте самі і нікого не слухайте!

Фото: (pixabay.com)

І запевняю, тоді ваш Новий рік буде СПРАВЖНІМ, без кривого спотворення і абсурдних забобонів!

Раніше астролог Наталя Анісімова розповіла, що принесуть січневі затемнення 2019 року і яких змін у житті варто очікувати.

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