ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Потужна карусель: що обіцяє Козерогам 2019 рік

Lite » Гороскоп 25.12.2018 - 22:27
Потужна карусель: що обіцяє Козерогам 2019 рік
Фото: (pixabay.com)

Для представників цього знаку різного періоду рік буде насичений подіями

Професійний астролог Наталя Анісімова розповіла, що чекає в 2019 році Козерогів. На своїй сторінці Instagram вона опублікувала прогноз для представників цього зодіакального знака з урахуванням дати їх народження.

Фахівець зауважила, що деяким Козерогам зірки обіцяють вир різних подій, іншим же ж педрекают спокій на всіх життєвих фронтах.

"Народжені 22-28 грудня відчують вплив Урана і Юпітера. Уран запропонує вам знайти новий напрям для розкриття своєї індивідуальності. Можете змінити професію, скинути з себе кайдани або змінити партнера. Ну а Юпітер через рік дасть вам можливість проявити свою значимість перед іншими", - зазначила астролог.

Для тих, хто з'явився на світ у період з 29 грудня по 1 січня, за словами Анісімовою, прийдешній рік "здасться ковтком свіжого повітря".

Тим, хто народився 29 грудня – 17 січня варто зробити переоцінку цінностей у сфері сім'ї та кар'єри, зазначає експерт.

"Кармічні вузли будуть впливати на вас усіх по черзі весь 2019-ий рік .Ваш шлях поправить сама доля", - запевняє вона.

Потужна карусель: що обіцяє Козерогам 2019 рік

Фото: (pixabay.com)

Деяким представникам знаку доведеться навчитися терпінню і відповідальності.

"Народжені 2-11 січня. Ви подорослішає, а ваші плечі відчують купу обов'язків. Готуйтеся залишити вузьке коло інтересів і знайомих на цей період. Може бути стрибок у кар'єрі або зміна роботи. Ви дізнаєтеся, як впливає Сатурн і що означає "терпіння", - написала астролог.

Якщо ж ви народилися 11-14 січня, то, за її словами, змін в 2019 не уникнути. Головне – вміти правильно розпорядитися можливостями, що відкрилися.

"Ваше життя вже ніколи не буде колишнім. Ви точно запам'ятаєте планету Плутон і її спосіб вносити зміни в життя. Зазвичай спочатку він дає руйнування частини вашої буденності, і потім при правильних діях - доступ до безмежних ресурсів", - пояснила фахівець.

До весни всім, хто народився 18 і 19 січня, буде непросто пережити вплив Урану, підкреслює експерт. За її словами, Козероги, які народилися в цих числах, будуть нетерпимі до впливу ззовні.

"Ще до весни ви будете відчувати дію Урану, який вимагає відпустити все пережитки і піти в новому напрямку. Це стосується і роботи, і захоплень, і відносин. Ви зараз нетерпимі до будь-якого тиску і свобода для вас важливіше всього. Попередьте близьких", - радить Анісімова.

Раніше астролог Наталя Анісімова опублікувала гороскоп на поточний тиждень, з 24 по 30 грудня, і розповіла, що принесе цей період.

Також пропонуємо вивчити східний гороскоп на 2019 рік для представників різних знаків Зодіаку.

Крім того, варто прочитати любовний гороскоп на 2019 рік, щоб у всеозброєнні зустріти зміни, які будуть в особистому житті.

Як привернути удачу і багатство в 2019 році: поради астролога Названі знаки зодіаку, з якими ніколи не можна сперечатися
Новини України гороскоп
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся