Потужна карусель: що обіцяє Козерогам 2019 рік

Фото: (pixabay.com)

Для представників цього знаку різного періоду рік буде насичений подіями

Професійний астролог Наталя Анісімова розповіла, що чекає в 2019 році Козерогів. На своїй сторінці Instagram вона опублікувала прогноз для представників цього зодіакального знака з урахуванням дати їх народження.

Фахівець зауважила, що деяким Козерогам зірки обіцяють вир різних подій, іншим же ж педрекают спокій на всіх життєвих фронтах.

"Народжені 22-28 грудня відчують вплив Урана і Юпітера. Уран запропонує вам знайти новий напрям для розкриття своєї індивідуальності. Можете змінити професію, скинути з себе кайдани або змінити партнера. Ну а Юпітер через рік дасть вам можливість проявити свою значимість перед іншими", - зазначила астролог.

Для тих, хто з'явився на світ у період з 29 грудня по 1 січня, за словами Анісімовою, прийдешній рік "здасться ковтком свіжого повітря".

Тим, хто народився 29 грудня – 17 січня варто зробити переоцінку цінностей у сфері сім'ї та кар'єри, зазначає експерт.

"Кармічні вузли будуть впливати на вас усіх по черзі весь 2019-ий рік .Ваш шлях поправить сама доля", - запевняє вона.

Фото: (pixabay.com)

Деяким представникам знаку доведеться навчитися терпінню і відповідальності.

"Народжені 2-11 січня. Ви подорослішає, а ваші плечі відчують купу обов'язків. Готуйтеся залишити вузьке коло інтересів і знайомих на цей період. Може бути стрибок у кар'єрі або зміна роботи. Ви дізнаєтеся, як впливає Сатурн і що означає "терпіння", - написала астролог.

Якщо ж ви народилися 11-14 січня, то, за її словами, змін в 2019 не уникнути. Головне – вміти правильно розпорядитися можливостями, що відкрилися.

"Ваше життя вже ніколи не буде колишнім. Ви точно запам'ятаєте планету Плутон і її спосіб вносити зміни в життя. Зазвичай спочатку він дає руйнування частини вашої буденності, і потім при правильних діях - доступ до безмежних ресурсів", - пояснила фахівець.

До весни всім, хто народився 18 і 19 січня, буде непросто пережити вплив Урану, підкреслює експерт. За її словами, Козероги, які народилися в цих числах, будуть нетерпимі до впливу ззовні.

"Ще до весни ви будете відчувати дію Урану, який вимагає відпустити все пережитки і піти в новому напрямку. Це стосується і роботи, і захоплень, і відносин. Ви зараз нетерпимі до будь-якого тиску і свобода для вас важливіше всього. Попередьте близьких", - радить Анісімова.

Раніше астролог Наталя Анісімова опублікувала гороскоп на поточний тиждень, з 24 по 30 грудня, і розповіла, що принесе цей період.

Також пропонуємо вивчити східний гороскоп на 2019 рік для представників різних знаків Зодіаку.

Крім того, варто прочитати любовний гороскоп на 2019 рік, щоб у всеозброєнні зустріти зміни, які будуть в особистому житті.