"Есть риск": астролог дала предостерегающий прогноз на неделю

Иллюстративное фото: pixabay.com

Астролог советует в период с 24 по 30 декабря быть максимально на чеку

Профессиональный астролог Наталья Анисимова поделилась традиционным прогнозом на неделю. В своем микроблоге в Instagram она опубликовала советы, которые помогут каждому не совершить ошибок в преддверии Нового года и направить свои мысли в правильное русло.

Так, по мнению астролога, неделя в целом будет приятная, но в начале немного рассеянная. Наталья Анисимова предостерегает в начале недели от каких-либо покупок.

"В первой половине недели Меркурий будет давать несостыковки в договоренностях, отправлениях, поездках. Не рекомендую делать покупки именно в первые три дня недели, есть риск купить брак и не то, что нужно", - отмечает астролог.

Однако, по ее словам, ближе к выходным все уже наладится и можно будет делать покупки в свое удовольствие.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Астролог сообщает, что во второй половине недели Венера будет взаимодействовать с Плутоном.

"Это будет благоприятно отражаться на наших отношениях, как с партнерами, так и с финансами. Может быть успешное вложение своих финансов, если ваш личный гороскоп не против", - пояснила она.

При этом, отмечает эксперт, покупки предметов гардероба могут стать серьезными инвестициями.

"Ближе к концу недели Солнце будет взаимодействовать с Сатурном. Это повысит наши требования к себе и окружающим. Сознательно захочется сконцентрироваться на чем-то одном, отсечь лишнее, уединиться, найти что-то стабильное. Могут прийти правильные мысли насчет профессиональной деятельности", - рассказала Анисимова.

Иллюстративное фото: pixabay.com

По мнению астролога, не стоит рассеивать внимание на всем, чего вы не успеваете доделать перед Новым годом. Лучше остановитесь на чем-то одном. Выберите то, что для вас максимально важно, подчеркивает эксперт.

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