"Луна олицетворяет материнскую женскую энергию": украинкам дали совет

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Наталья Милагра рассказала, что нужно делать 12 ноября

12 ноября - прекрасный день для того, что бы войти в поток равновесия. Об этом рассказала известный парапсихолог и метафизик Наталия Милагра.

"Понедельник связан с Луной. А Луна олицетворяет материнскую женскую энергию. Луна - это женская планета, она отвечает за эмоции, интуицию, внутреннее счастье, деторождение, благополучие, за воду. Многие биологические ритмы человека соотносятся с фазами Луны. В исследованиях, посвященных влиянию Луны на жизнедеятельность людей, особое внимание уделяется Полнолунию и Новолунию, а также так называемые дни Гекаты - два дня до новолуния и два дня после. Другие фазы и время лунных суток так же оказывают большое влияние на состоянии нашего здоровья, психики, физическом самочувствии", - отметила Милагра.

По ее словам, в понедельник Луна особенно сильно воздействует на детей в возрасте до 7 лет и на женщин.

Наталья Милагра (фото: facebook.com/melagra)

Ученые связывают зависимость жизненной активности от состояния Луны с ее сильным гравитационным воздействием на оболочку Земли. В дни новолуний и полнолуний сильно изменяются такие физические параметры, как влажность, атмосферное давление, температура, электрические и магнитные поля. Даже небольшие изменения этих параметров, говорит эксперт, оказывают влияние на человеческий организм.

Как гармонизировать Луну и что рекомендуется делать 12 ноября

Понедельник - идеальный день для спокойных, расслабляющий занятий, для общения с родными, установление связей с близкими и душевного покоя. Кроме того, это идеальный день для встречи с мамой. Очень благоприятно делать мамам подарки белого цвета сегодня.

Идеальны также прогулки у воды и женские практики.

"Постарайтесь в понедельник, как можно мягче войти в ритм рабочей недели, это окажет существенное влияние на поток жизненных сил на протяжении всей недели", - резюмировала парапсихолог.

Ранее Милагра поведала РБК-LITE о том, чего ждать в ноябре 2018 года Ракам, Стрельцам, Водолеям, Близнецам, Девам, Львам, Весам, Скорпионам, Козерогам, Рыбам, Овнам и Тельцам. Также Наталья рассказала украинцам, как стать счастливее в период Убывающей Луны.

Видео: РБК-Украина