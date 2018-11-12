"Місяць уособлює материнську жіночу енергію": українкам дали пораду

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Наталія Милагра розповіла, що потрібно робити 12 листопада

12 листопада - прекрасний день для того, що б увійти в потік рівноваги. Про це розповіла відомий парапсихолог і метафізик Наталія Мілагра.

"Понеділок пов'язаний з Місяцем. А Місяць уособлює материнську жіночу енергію. Місяць - це планета жіноча, вона відповідає за емоції, інтуїцію, внутрішнє щастя, дітонародження, благополуччя, за воду. Багато біологічних ритмів людини співвідносяться з фазами Місяця. У дослідженнях, присвячених впливу Місяця на життєдіяльність людей, особлива увага приділяється Повні і Новоленню, а також так звані дні Гекати - два дні до молодика і два дні після. Інші фази і час місячних діб так само впливають на стан нашого здоров'я, психіки, фізичного здоров'я", - зазначила Мілагра.

За її словами, в понеділок Місяць особливо сильно впливає на дітей у віці до 7 років і на жінок.

Наталія Мілагра (фото: facebook.com/melagra)

Вчені пов'язують залежність життєвої активності від стану Місяця з його сильним гравітаційним впливом на оболонку Землі. У дні молодиків і повні сильно змінюються такі фізичні параметри, як вологість, атмосферний тиск, температура, електричні і магнітні поля. Навіть невеликі зміни цих параметрів, каже експерт, впливають на людський організм.

Як гармонізувати Місяць і що рекомендується робити 12 листопада

Понеділок - ідеальний день для спокійних, розслабляючий занять, для спілкування з рідними, встановлення зв'язків з близькими і душевного спокою. Крім того, це ідеальний день для зустрічі з мамою. Дуже сприятливо робити мамам подарунки білого кольору сьогодні.

Ідеальні також прогулянки біля води і жіночі практики.

"Спробуйте в понеділок м'якше увійти в ритм робочого тижня, це вплине на потік життєвих сил протягом усього тижня", - резюмувала парапсихолог.

Раніше Мілагра розповіла РБК-LITE про те, чого чекати в листопаді 2018 року Ракам, Стрільцям, Водоліям, Близнюкам, Дівам, Левам, Терезам, Скорпіонам, Козерогам, Рибам, Овнам і Тільцям. Також Наталія розповіла українцям, як стати щасливішими в період Місяця, що убуває.

Відео: РБК-Україна