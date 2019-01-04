Избегайте важных решений: что советуют звезды знакам Зодиака 4 января

Фото: (pxhere.com)

Сегодня вы можете столкнуться с непредвиденными обстоятельствами

День хорошо подходит для активного отдыха с друзьями и близкими. Проявляйте открытость - это поможет лучше понимать окружающих и находить с ними общий язык.

Вторая половина суток может принести эмоциональный подъем и тягу к новым ощущениям. Однако в это время не рекомендуется принимать кардинальные решения, даже если они вам покажутся верными.

Овен

Сегодня вы настроены на нужды и желания своего начальника или родителя, вы понимаете их точку зрения и то, с чем им приходится иметь дело. Это хорошо, поскольку поспособствует дальнейшему пониманию и укреплению отношений с близкими либо на работе.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют вам погрузиться в обстановку, которая вас вдохновит. Посетите музеи, художественные галереи, красивые здания или бутики. Если позволяет погода, наслаждайтесь прогулкой на открытом воздухе. Это поможет испытать новые эмоции.

Близнецы

Если вы можете помочь кому-то нуждающемуся сегодня, вы поможете. И вы не будете чувствовать себя подавленным. Напротив, вы как никогда ранее будете стараться сделать человеку приятно, что и вам поднимет настроение.

Рак

У Раков 4 января чувства усиливаются, поэтому этот день отлично подойдет ​​для важных дискуссий с партнерами и близкими друзьями. Сегодня вы научитесь слышать и понимать потребности других. Собственный эгоизм уйдет на второй план.

Лев

Другие могут чувствовать, что вы находитесь в сочувственном настроении сегодня, поэтому вы можете привлечь кого-то на работе, кто нуждается в вашей помощи. В этот день доверие к вам возрастет, что заставит Львов порадоваться.

Дева

Сегодня есть прекрасная возможность выразить свои творческие идеи и проявить таланты. Наслаждайтесь музыкальными выступлениями, интересными мероприятиями. Можете устроить романтический вечер для своей второй половинки.

Весы

4 января близкие люди будут нуждаться в вашей поддержке. Главное понять, кому именно и незамедлительно оказать сочувствие. Почаще говорите слова о любви и не забывайте о родных.

Скорпион

Луна на 4 января для Скорпионов говорит, что вечером их ожидает приятный сюрприз. Это может быть получение прибыли при содействии друзей. Также звезды предостерегают от лишних трат.

Стрелец

4 января Стрельцам не стоит отказываться от дополнительного зароботка. Также не рекомендуется игнорировать творческие порывы, поскольку позже они могут исчезнуть. Старайтесь проявлять нестандартный подход в работе.

Козерог

Вы можете почувствовать энергию и чувства людей, поэтому сегодня вы лучше понимаете их потребности. Если другие чувствуют вашу эмпатию – они могут попросить вас о помощи. Поэтому, вероятно, сегодня Козерогам удастся кому-то помочь.

Водолей

Звезды рекомендуют сделать передышку и насладиться уединением. Вечером возможно новое знакомство, которое расширит перспективы деятельности, обогатит вас идеями и откроет новые горизонты.

Рыбы

Астропрогноз на 4 января для Рыб говорит, что в этот день не стоит ничего бояться. Если вы твердо решили чем-то заняться, то хватит ждать подвоха. Вполне вероятно появление на вашем пути небольших трудностей, но они временны.

Ранее астролог Наталья Анисимова рассказала, что принесут январские затмения 2019 года и каких изменений в жизни стоит ожидать.

Также стоит прислушаться к любовному гороскопу 2019 для разных знаков Зодиака и узнать, что ждет их представителей в наступающем году.

Для тех, кто хочет знать свой астрологический прогноз на год вперед, не лишним будет прочесть восточный гороскоп 2019 и узнать, какие перемены в жизни ожидают все зодиакальные знаки.