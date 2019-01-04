Уникайте важливих рішень: що радять зірки знакам Зодіаку 4 січня

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Сьогодні ви можете зіткнутися з непередбаченими обставинами

День добре підходить для активного відпочинку з друзями і близькими. Виявляйте відкритість - це допоможе краще розуміти оточуючих і знаходити з ними спільну мову.

Друга половина дня може принести емоційний підйом і тягу до нових відчуттів. Однак у цей час не рекомендується приймати кардинальні рішення, навіть якщо вони вам здадуться вірними.

Овен

Сьогодні ви налаштовані на потреби і бажання свого начальника або батька, ви розумієте їх точку зору, і те, з чим їм доводиться мати справу. Це добре, оскільки сприятиме подальшому розумінню і зміцненню відносин з близькими або на роботі.

Телець

Сьогодні зірки рекомендують вам зануритися в обстановку, яка надихне вас. Відвідайте музеї, художні галереї, красиві будівлі або бутіки. Якщо дозволяє погода, насолоджуйтеся прогулянкою на відкритому повітрі. Це допоможе пізнати нові емоції.

Близнюки

Якщо ви можете допомогти комусь, хто потребує у допомозі, ви це зробите. І ви не будете відчувати себе пригніченим. Навпаки, як ніколи раніше, будете намагатися зробити людині приємно, що і вам підніме настрій.

Рак

У Раків 4 січня почуття посилюються, тому цей день відмінно підійде для важливих дискусій з партнерами і близькими друзями. Сьогодні ви навчитеся чути і розуміти потреби інших. Власний егоїзм піде на другий план.

Лев

Інші можуть відчувати, що ви перебуваєте в співчутливому настрої сьогодні, тому ви можете привернути увагу когось з колег на роботі і допомоги. В цей день довіра до вас зросте, що змусить Львів порадіти.

Діва

Сьогодні є прекрасна можливість виразити свої творчі ідеї та проявити таланти. Насолоджуйтеся музичними виступами, цікавими заходами. Можете влаштувати романтичний вечір для своєї другої половинки.

Ваги

4 січня близькі люди будуть мати потребу у вашій підтримці. Головне зрозуміти, кому саме і негайно надати співчуття. Частіше говоріть слова про кохання і не забувайте про рідних.

Скорпіон

Місяць на 4 січня для Скорпіонів каже, що ввечері їх чекає приємний сюрприз. Це може бути отримання прибутку за сприяння друзів. Також зірки застерігають від зайвих витрат.

Стрілець

4 січня Стрільцям не варто відмовлятися від додаткового заробітку. Також не рекомендується ігнорувати творчі пориви, оскільки пізніше вони можуть зникнути. Намагайтеся проявляти нестандартний підхід в роботі.

Козеріг

Ви можете відчути енергію і почуття людей, тому сьогодні ви краще розумієте їх потреби. Якщо інші відчувають вашу емпатію – вони можуть попросити вас про допомогу. Тому, ймовірно, сьогодні Козерогам вдасться комусь допомогти.

Водолій

Зірки рекомендують зробити перепочинок і насолодитися самотою. Увечері можливе нове знайомство, яке розширить перспективи діяльності, збагатить вас ідеями та відкриє нові горизонти.

Риби

Астропрогноз на 4 січня для Риб каже, що у цей день не варто нічого боятися. Якщо ви твердо вирішили чимось зайнятися, то годі чекати. Цілком ймовірно поява на вашому шляху невеликих труднощів, але вони тимчасові.

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