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Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Скорпионам

Lite » Гороскоп 05.11.2018 - 21:22
Иллюстративное фото (wikimedia.org)
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Что последний месяц осени сулит для Скорпионов - в Гороскопе от РБК-LITE

В этом месяце для Скорпионов будет первостепенным личное развитие. Об этом рассказала в Гороскопе на ноябрь 2018 год известная метафизик и парапсихолог Наталия Милагра. 

По словам эксперта, то, чему представители этого знака Зодиака уделят наибольшее количество внимания, принесет больше результата.

"Если вы хотите больше любви, сосредоточьтесь на этом. Если вы хотите больше счастья, рассмотрите его в маленьких вещах, которые его проявляют в вашей жизни, чтобы получить еще больше счастья", - говорит Милагра.

В сфере любви Скорпионам нужно сделать то же самое.

"Чем больше положительных качеств вы будете замечать в партнере, тем большее количество их вы обнаружите", - отметила парапсихолог.

Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Скорпионам

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ранее Наталия озвучила энергетический прогноз на ноябрь и рассказала, почему важно в этом месяце обратить внимание на гармонию и отношения.

Напомним, на днях астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в последний месяц осени.

Ранее мы писали о том, что известный экстрасенс рассказал украинкам, как привлечь любовь в свою жизнь. По его словам, в первую очередь нужно отпустить прошлое, забыть все обиды и боль, которую человек испытал когда-то. Это очень важно, ведь любовь придет только к тому, кто готов ее принять, кто открыт новым отношениям.

Видео: РБК-Украина

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