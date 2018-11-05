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Гороскоп на листопад 2018: що потрібно і чого не можна робити Скорпіонам

Lite » Гороскоп 05.11.2018 - 21:22
Ілюстративне фото (wikimedia.org)
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Останній місяць осені обіцяє для Скорпіонів - в Гороскопі від РБК-LITE

У цьому місяці для Скорпіонів першочерговим буде особистий розвиток. Про це розповіла в Гороскопі на листопад 2018 рік відома метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра.

За словами експерта, те, чому представники цього знака Зодіаку приділять найбільшу кількість уваги, принесе більше результату.

"Якщо ви хочете більше любові, зосередьтеся на ній. Якщо ви хочете більше щастя, розгляньте його в маленьких речах, які його виявляють у вашому житті, щоб отримати ще більше щастя", - говорить Мілагра.

В сфері кохання Скорпіонам потрібно зробити те ж саме.

"Чим більше позитивних якостей ви будете помічати в партнері, тим більшу кількість їх ви побачите", - зазначила парапсихолог.

Гороскоп на листопад 2018: що потрібно і чого не можна робити Скорпіонам

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Раніше Наталія озвучила енергетичний прогноз на листопад і розповіла, чому важливо в цьому місяці звернути увагу на гармонію і відносини.

Нагадаємо, днями астрологи назвали знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить в останній місяць осені.

Раніше ми писали про те, що відомий екстрасенс розповів українкам, як залучити кохання у своє життя. За його словами, в першу чергу потрібно відпустити минуле, забути всі образи і біль, які людина зазнала колись. Це дуже важливо, адже любов прийде тільки до того, хто готовий її прийняти, хто відкритий новим відносинам.

Відео: РБК-Україна

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