Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Львам

Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Что последний месяц осени сулит для Львов - в Гороскопе от РБК-LITE

Для Львов в ноябре 2018 года особенно важным станет вопрос безопасности. Об этом известная украинская метафизик и парапсихолог Наталия Милагра рассказала в Гороскопе на этот месяц.

По словам эксперта, представителям этого знака Зодиака в ближайшее время придется пересмотреть их умение быть самим собой, находясь в отношениях, не нарушая личные границы.

В ноябре Милагра советует Львам "просто сосредоточиться на забавных аспектах бытия с другим человеком".

"И постарайтесь не слишком сосредотачиваться на том, будут ли отношения длиться вечно", - добавила специалист.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кстати, недавно Милагра озвучила энергетический прогноз на ноябрь и рассказала, почему важно обратить внимание на гармонию и отношения.

Напомним, на днях астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в последний месяц осени.

Ранее известный медиум рассказала украинцам, как преодолеть черную полосу в жизни. По словам экстрасенса, если у вас что-то не получается в жизни, не нужно сразу думать, что это вас кто-то сглазил, нагадал или еще что-то. Просто, если человек действительно буде верить в это, и позволять этому случиться, то это и произойдет.

Видео: РБК-Украина