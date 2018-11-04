Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Львам

Что последний месяц осени сулит для Львов - в Гороскопе от РБК-LITE
Для Львов в ноябре 2018 года особенно важным станет вопрос безопасности. Об этом известная украинская метафизик и парапсихолог Наталия Милагра рассказала в Гороскопе на этот месяц.
По словам эксперта, представителям этого знака Зодиака в ближайшее время придется пересмотреть их умение быть самим собой, находясь в отношениях, не нарушая личные границы.
В ноябре Милагра советует Львам "просто сосредоточиться на забавных аспектах бытия с другим человеком".
"И постарайтесь не слишком сосредотачиваться на том, будут ли отношения длиться вечно", - добавила специалист.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Кстати, недавно Милагра озвучила энергетический прогноз на ноябрь и рассказала, почему важно обратить внимание на гармонию и отношения.
Напомним, на днях астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в последний месяц осени.
Ранее известный медиум рассказала украинцам, как преодолеть черную полосу в жизни. По словам экстрасенса, если у вас что-то не получается в жизни, не нужно сразу думать, что это вас кто-то сглазил, нагадал или еще что-то. Просто, если человек действительно буде верить в это, и позволять этому случиться, то это и произойдет.
Видео: РБК-Украина