Гороскоп на листопад 2018: що потрібно і чого не можна робити Левам

Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Останній місяць осені обіцяє для Левів - в Гороскопі від РБК-LITE

Для Левів у листопаді 2018 року особливо важливим стане питання безпеки. Про це відома українська метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра розповіла у Гороскопі на цей місяць.

За словами експерта, представникам цього знаку Зодіаку найближчим часом доведеться переглянути їхнє вміння бути самим собою, перебуваючи у відносинах, не порушуючи особисті межі.

У листопаді Мілагра радить Левам "просто зосередитися на забавних аспектах буття з іншим людиною".

"І постарайтеся не надто зосереджуватися на тому, чи будуть відносини тривати вічно", - додала фахівець.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

До речі, нещодавно Мілагра озвучила енергетичний прогноз на листопад і розповіла, чому важливо звернути увагу на гармонію і відносини.

Нагадаємо, днями астрологи назвали знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить в останній місяць осені.

Раніше відомий медіум розповіла українцям, як подолати чорну смугу в житті. За словами екстрасенса, якщо у вас щось не виходить в житті, не треба відразу думати, що це вас хтось наврочив, наворожив або ще щось. Просто, якщо людина дійсно буде вірити в це, і дозволяти цьому трапитися, то це й станеться.

Відео: РБК-Україна