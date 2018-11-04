Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Ракам

Иллюстративное фото (twitter.comAstrologyK)

Что последний месяц осени сулит для Раков - в Гороскопе от РБК-LITE

Этот месяц для Раков - время для романтики и брачных игр. Об этом рассказала в Гороскопе на ноябрь 2018 год известная парапсихолог и метафизик Наталия Милагра.

По словам эксперта, обладатели этого знака Зодиака в последний месяц осени захотят глубже понять свои чувства и отношение к своему партнеру.

"Возникнет желание много говорить об этом", - говорит специалист.

При этом важным будет для Раков раскрыть в себе способность уметь как давать, так и получать в отношениях.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ранее эксперт озвучила энергетический прогноз на ноябрь и рассказала, почему всем знакам Зодиака так важно в этом месяце обратить внимание на гармонию и отношения.

Напомним, не так давно астрологи назвали знаки, которым больше всех повезет в последний месяц осени.

Кстати, мы писали и о том, что известный экстрасенс рассказал украинкам, как привлечь любовь в свою жизнь. По его словам, в первую очередь нужно отпустить прошлое, забыть все обиды и боль, которую человек испытал когда-то. Это очень важно, ведь любовь придет только к тому, кто готов ее принять, кто открыт новым отношениям.

Видео: РБК-Украина