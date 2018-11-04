Гороскоп на листопад 2018: що потрібно і чого не можна робити Ракам

Ілюстративне фото (twitter.comAstrologyK)

Останній місяць осені обіцяє для Раків - в Гороскопі від РБК-LITE

Цей місяць для Раків - час для романтики та шлюбних ігор. Про це розповіла в Гороскоп на листопад 2018 рік відома парапсихолог і метафізик Наталія Мілагра.

За словами експерта, володарі цього знаку Зодіаку в останній місяць осені захочуть глибше зрозуміти свої почуття і ставлення до свого партнера.

"Виникне бажання багато говорити про це", - говорить фахівець.

При цьому важливим буде для Раків розкрити в собі здатність вміти як давати, так і отримувати у відносинах.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Раніше експерт озвучила енергетичний прогноз на листопад і розповіла, чому всім знакам Зодіаку так важливо в цьому місяці звернути увагу на гармонію і відносини.

Нагадаємо, не так давно астрологи назвали знаки, яким найбільше пощастить в останній місяць осені.

До речі, раніше ми писали ще й про те, що відомий екстрасенс розповів українкам, як залучити кохання у своє життя. За його словами, в першу чергу потрібно відпустити минуле, забути всі образи і біль, які людина зазнала колись. Це дуже важливо, адже любов прийде тільки до того, хто готовий її прийняти, хто відкритий новим відносинам.

Відео: РБК-Україна

Відео: РБК-Україна