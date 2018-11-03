Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Близнецам

Иллюстративное фото (twitter.comAstrologyK)

Что последний месяц осени сулит для Близнецов - в Гороскопе от РБК-LITE

В этом месяце у Близнецов актуализируется сфера их деятельности. Об этом рассказала в Гороскопе на ноябрь 2018 год известная метафизик и парапсихолог Наталия Милагра.

По словам эксперта, обладателям этого знака Зодиака будет сложно контролировать результат, даже в том, что они делали неоднократно.

Близнецам в ноябре не стоит беспокоиться о вещах, которые им не подвластны.

"А если вы пытаетесь контролировать другого человека, отпустите бразды правления", - дает совет Близнецам Наталия и советует "позволить себе доверять процессу".

Если придерживаться этих простых советов, вы получите гораздо больше удовольствия.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ранее Милагра озвучила энергетический прогноз на ноябрь и рассказала, почему важно в этом месяце обратить внимание на гармонию и отношения.

Напомним, на днях астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в последний месяц осени.

Ранее мы писали о том, что известный экстрасенс рассказал украинкам, как привлечь любовь в свою жизнь. По его словам, в первую очередь нужно отпустить прошлое, забыть все обиды и боль, которую человек испытал когда-то. Это очень важно, ведь любовь придет только к тому, кто готов ее принять, кто открыт новым отношениям.

Видео: РБК-Украина