Гороскоп на листопад 2018: що потрібно і чого не можна робити Близнюкам

Ілюстративне фото (twitter.comAstrologyK)

Останній місяць осені обіцяє для Близнюків - у Гороскопі від РБК-LITE

В цьому місяці у Близнюків актуалізується сфера їх діяльності. Про це розповіла в Гороскопі на листопад 2018 рік відома метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра.

За словами експерта, володарям цього знака Зодіаку буде складно контролювати результат, навіть у тому, що вони робили неодноразово.

Близнюкам в листопаді не варто турбуватися про речі, які їм не підвладні.

"А якщо ви намагаєтеся контролювати іншу людину, відпустіть уздечки управління", - дає пораду Близнюкам Наталія і радить "дозволити собі довіряти процесу".

Якщо дотримуватися цих простих порад, ви отримаєте набагато більше задоволення.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Раніше Мілагра озвучила енергетичний прогноз на листопад і розповіла, чому важливо в цьому місяці звернути увагу на гармонію і відносини.

Нагадаємо, днями астрологи назвали знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить в останній місяць осені.

Раніше ми писали про те, що відомий екстрасенс розповів українкам, як залучити кохання у своє життя. За його словами, в першу чергу потрібно відпустити минуле, забути всі образи і біль, які людина зазнала колись. Це дуже важливо, адже любов прийде тільки до того, хто готовий її прийняти, хто відкритий новим відносинам.

Відео: РБК-Україна