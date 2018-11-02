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Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Тельцам

Lite » Гороскоп 02.11.2018 - 22:12
Иллюстративное фото (twitter.com/AstrologyK)
Иллюстративное фото (twitter.com/AstrologyK)

Что последний месяц осени сулит для Тельцов - в Гороскопе от РБК-LITE

У Тельцов в ноябре 2018 согласно Гороскопу от известного метафизика и парапсихолога Наталии Милагры, актуализируется тема брака и отношений. 

По словам эксперта, даже обычное увлечение представителей этого знака Зодиака может перерасти в большую-большую любовь.

В последний месяц осени у Тельцов обострится естественное стремление быть в отношениях.

Но Милагра предупреждает: нужно быть реалистичным в выборе партнера! 

"Ваше эмоциональное настроение может создать много иллюзий вокруг вашего избранника", - объяснила специалист.

Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Тельцам

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Добавим, что ранее метафизик озвучила энергетический прогноз на ноябрь и рассказала, почему так важно обратить внимание на гармонию и отношения.

Напомним, на днях астрологи назвали те знаки Зодиака, которым больше всех повезет в последний месяц осени.

Ранее мы также писали о том, с женщинами-представительницами каких знаков Зодиака лучше не конфликтовать, ибо встреча с ними может обернуться полным провалом для вас.

Видео: РБК-Украина

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