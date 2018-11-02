Гороскоп на листопад 2018: що потрібно і чого не можна робити Тельцям

Останній місяць осені обіцяє для Тельців - в Гороскопі від РБК-LITE
У Тельців у листопаді 2018 згідно з Гороскопом від відомого метафізика і парапсихолога Наталії Мілагри, актуалізується тема шлюбу і відносин.
За словами експерта, навіть звичайне захоплення представників цього знака Зодіаку може перерости у велику-велику любов.
В останній місяць осені у Тельців загостриться природне прагнення бути у відносинах.
Але Мілагра попереджає: потрібно бути реалістичним у виборі партнера!
"Ваш емоційний настрій може створити багато ілюзій навколо вашого обранця", - пояснила фахівець.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Додамо, що раніше метафізик озвучила енергетичний прогноз на листопад і розповіла, чому так важливо звернути увагу на гармонію і відносини.
Нагадаємо, днями астрологи назвали ті знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить в останній місяць осені.
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Відео: РБК-Україна