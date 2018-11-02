Гороскоп на листопад 2018: що потрібно і чого не можна робити Тельцям

Ілюстративне фото (twitter.com/AstrologyK)

Останній місяць осені обіцяє для Тельців - в Гороскопі від РБК-LITE

У Тельців у листопаді 2018 згідно з Гороскопом від відомого метафізика і парапсихолога Наталії Мілагри, актуалізується тема шлюбу і відносин.

За словами експерта, навіть звичайне захоплення представників цього знака Зодіаку може перерости у велику-велику любов.

В останній місяць осені у Тельців загостриться природне прагнення бути у відносинах.

Але Мілагра попереджає: потрібно бути реалістичним у виборі партнера!

"Ваш емоційний настрій може створити багато ілюзій навколо вашого обранця", - пояснила фахівець.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Додамо, що раніше метафізик озвучила енергетичний прогноз на листопад і розповіла, чому так важливо звернути увагу на гармонію і відносини.

Нагадаємо, днями астрологи назвали ті знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить в останній місяць осені.

Раніше ми писали про те, з жінками-представницями яких знаків Зодіаку краще не конфліктувати, бо зустріч з ними може обернутися повним провалом для вас.

Відео: РБК-Україна