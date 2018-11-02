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Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Овнам

Lite » Гороскоп 02.11.2018 - 20:11
Иллюстративное фото (wikimedia.org)
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Что последний месяц осени сулит для Овнов - в Гороскопе от РБК-LITE

Известная метафизик и парапсихолог Наталия Милагра рассказала о том, чего ждать в ноябре 2018 Овнам. 

По словам, специалиста, у представителей этого знака в ноябре возникнет желание иметь больше прав на свою собственность. Последний месяц осени - идеальное время для того, что бы заняться решением этого вопроса.

Также в ноябре у Овнов существует большая вероятность найти свою вторую половинку.

А вот в существующих отношениях Овны смогут найти компромис, что будет способствовать совместному росту и проявлению лучшего друг в друге.

Возникшее напряжение в отношениях поможет сблизиться и усовершенствовать друг друга.

Гороскоп на ноябрь 2018: что нужно и чего нельзя делать Овнам

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ранее Милагра озвучила энергетический прогноз на ноябрь и рассказала, почему важно в этом месяце обратить внимание на гармонию и отношения.

Напомним, на днях астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше всех повезет в последний месяц осени.

Ранее мы писали о том, с женщинами-представительницами каких знаков Зодиака лучше не конфликтовать, так как встреча с ними может обернуться полным провалом.

Видео: РБК-Украина

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