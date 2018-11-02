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Гороскоп на листопад 2018: що потрібно і чого не можна робити Овнам

Lite » Гороскоп 02.11.2018 - 20:11
Ілюстративне фото (wikimedia.org)
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Що останній місяць осені обіцяє для Овнів - в Гороскопі від РБК-LITE

Відома метафізик і парапсихолог Наталія Мілагра розповіла про те, чого чекати в листопаді 2018 Овнам.

За словами фахівця, у представників цього знака в листопаді виникне бажання мати більше прав на свою власність. Останній місяць осені - ідеальний час для того, що б зайнятися вирішенням цього питання.

Також у листопаді у Овнів існує велика ймовірність знайти свою другу половинку.

А ось в існуючих відносинах Овни зможуть знайти компроміс, що буде сприяти спільному зростанню та прояву кращого один в одного.

Напруга, що виникла у відносинах, допоможе зблизитися і вдосконалити один одного.

Гороскоп на листопад 2018: що потрібно і чого не можна робити Овнам

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Раніше Мілагра озвучила енергетичний прогноз на листопад і розповіла, чому важливо в цьому місяці звернути увагу на гармонію і відносини.

Нагадаємо, днями астрологи назвали знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить в останній місяць осені.

Раніше ми писали про те, з жінками-представницями яких знаків Зодіаку краще не конфліктувати, так як зустріч з ними може обернутися повним провалом.

Відео: РБК-Україна

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