"Є ризик": астролог дала застережний прогноз на тиждень

Ілюстративне фото: pixabay.com

Астролог радить у період з 24 по 30 грудня бути максимально пильними

Професійний астролог Наталя Анісімова поділилася традиційним прогнозом на тиждень. У своєму мікроблозі в Instagram вона опублікувала поради, які допоможуть кожному не зробити помилок напередодні Нового року та направити свої думки у правильне русло.

Так, на думку астролога, тиждень в цілому буде приємний, але на початку трохи розсіяним. Наталія Анісімова застерігає на початку тижня від будь-яких покупок.

"У першій половині тижня Меркурій буде давати нестикування в домовленостях, відправленнях, поїздках. Не рекомендую робити покупки саме у перші три дні тижня, є ризик купити брак і не те, що потрібно", - зазначає астролог.

Однак, за її словами, ближче до вихідних все налагодиться і вже можна буде робити покупки в своє задоволення.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Астролог повідомляє, що у другій половині тижня Венера буде взаємодіяти з Плутоном.

"Це буде сприятливо позначатися на наших відносинах, як з партнерами, так і з фінансами. Може бути успішне вкладення своїх фінансів, якщо ваш особистий гороскоп не проти", - пояснила вона.

При цьому, відзначає експерт, покупки предметів гардероба можуть стати серйозними інвестиціями.

"Ближче до кінця тижня Сонце буде взаємодіяти з Сатурном. Це підвищить наші вимоги до себе і оточуючих. Свідомо захочеться сконцентруватися на чомусь одному, відсікти зайве, усамітнитися, знайти щось стабільне. Можуть прийти правильні думки щодо професійної діяльності", - розповіла Анісімова.

Ілюстративне фото: pixabay.com

На думку астролога, не варто розпорошувати увагу на всьому, чого ви не встигаєте доробити перед Новим роком. Краще зупиніться на чомусь одному. Виберіть те, що для вас максимально важливо, підкреслює експерт.

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