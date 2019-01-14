Не всі дні хороші: повний гороскоп на тиждень з 14 по 20 січня

Колаж РБК-Україна

Астролог розповіла, що чекає всі знаки Зодіаку на цьому тижні

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень (з 14 по 20 січня) обіцяє майже всім успіх і щастя.

Зараз Місяць, каже астролог Тетяна Борщ, росте і рухається до Повні, а тому тиждень обіцяє бути вдалим і динамічним. Всі дні тижня хороші, за винятком четверга та п'ятниці. Для переговорів і косметичних процедур непоганий період з понеділка по середу.

Ілюстрація

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 січня

Овен

Чудово проведе практично весь тиждень. У понеділок він стане героєм шумної тусовки, а також отримає чудові новини здалеку. Вівторок і середа обіцяють фінанси, в четвер і п'ятницю відбудеться поїздка. Вихідні гарні для сімейних і романтичних заходів.

Телець

Проведе першу половину тижня у творчому польоті або у справах сімейного плану. Друга половина тижня цілком прозаїчна - навалиться робота, а на вихідних реальна коротка поїздка.

Близнюки

У понеділок і вівторок буде відверто щастити - удача на роботі, дружні посиденьки, побачення при свічках - чудовий час! Проте розслаблятися не варто - у другій половині тижня доведеться відстоювати свою точку зору. Вихідні пройдуть в роботі.

Рак

У понеділок і вівторок "світять" професійні звершення і гроші. Зустрічі з друзями і важливими персонами прикрасять середу і четвер. П'ятниця і субота, швидше, невдалі, а на вихідних можна розслабитися і відпочити.

Лев

У першій половині тижня прийдуть відмінні новини, а слідом - гроші. У четвер і п'ятницю доведеться розчаруватися у комусь з оточення, а вихідні варто присвятити собі.

Діва

Для Дів сприятливий весь тиждень! Прийдуть хороші новини здалеку і непогані гроші. В суботу і неділю про вас згадають друзі.

Терези

У понеділок і вівторок забезпечені зустрічі - як приємні, так і корисні. Період з середи по п'ятницю пройде в суєті, можлива поїздка. А вихідні пройдуть в роботі.

Ілюстративне фото (artfile.me)

Скорпіон

Може розраховувати на безумовне везіння в першій половині тижня. Прийдуть гроші, можливі і пропозиції нової роботи. Четвер і п'ятниця складні, на вихідних реальна коротка поїздка.

Стрілець

Чудово проведе весь тиждень. На його початку можна розраховувати на відмінні новини і приємні зустрічі. А також гроші. Спори з партнерами або з близькими реальні в четвер і п'ятницю, а на вихідних ви когось чимось зацікавите.

Козеріг

На початку тижня наведе порядок скрізь - і вдома і на роботі. У четвер або п'ятницю можливі суперечки з підлеглими, але перемога залишиться за вами. Вихідні принесуть цікаві зустрічі.

Водолій

У понеділок і вівторок отримає чудові новини і, швидше за все, вони прийдуть здалеку. Реальна і поїздка. Інша частина тижня спокійна, але не більше того.

Риби

У перші дні тижня отримають пристойні гроші або прекрасний подарунок. У середині тижня реальна поїздка або вдалі переговори з колегами здалеку. П'ятниця і субота не настільки продуктивні, а на вихідних реальна цікава зустріч.

Нагадаємо, що протягом січня кожен з знаків зможе розкрити свою індивідуальність і досягти успіху в окремих сферах життя

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