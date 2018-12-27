Будьте серьезнее: что звезды советуют знакам Зодиака 27 декабря

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Подойдите ответственнее и системнее к практическим делам

27 декабря день обещает быть эффективным и плодотворным, если вы правильно расставите приоритеты и подойдете к делам со всей ответственностью. Главное - не хвататься за все сразу и вовремя отсеять лишнее.

День подойдет для завершения начатых дел, уборки и профилактики недомоганий в преддверии Нового года. Наведите чистоту и уточните планы, чтобы потом не делать все впопыхах.

Овен

27 декабря жизненный потенциал Овнов будет находиться на высоте, усилятся творческие способности и интуиция. Сегодня вы будете максимально энергичны, что может привести к недоразумениям в общении с партнерами по работе или заставит изменить первоначальные планы.

Телец

Сегодня звезды советуют заняться личными делами и укреплением здоровья. Не исключено, что именно в этот день вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Одиноких Тельцов ждут многообещающие и интересные встречи.

Близнецы

Судьба испытывает вас на прочность. Сегодня работоспособность будет низкой, что приведет к раздражительности. А критические замечания в ваш адрес могут вывести вас из равновесия. Однако практический подход к делу и незлопамятность вернут все в правильное русло.

Рак

Раков сегодня ожидает активный творческий день. Однако злые мысли могут стать причиной неудач. Поэтому, чтобы все сложилось благополучно, важно взять себя в руки и не вестись на провокации.

Лев

Этот день хорош для завершения дел, анализа пройденного пути и общения с родными людьми. Активность, которая будет сопровождать вас в течении дня, будет отмечена руководством, что может способствовать карьерному росту.

Дева

Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь и умение создавать верное мнение об окружающих вас людях. Вы быстро забываете обиды, что сыграет в сегодняшнем дне важную роль.

Весы

Благоприятный день для принятия ответственных решений и активных действий в сфере работы. Обратите пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения или новые знакомства и используйте их с максимальной выгодой для себя. На любовном фронте также ожидается улучшение.

Скорпион

Остерегайтесь происков тайных недоброжелателей. Потакание собственным слабостям или нежелание противостоять чужому влиянию может обидеть людей, которые вас ценят. Не действуйте сгоряча.

Стрелец

Сегодня звезды настроены к вам благосклонно. Не исключено, что вам удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов. Ни в коем случае не бросайте начатое дело и не отступайте назад, ведь только настойчивое движение вперед поможет принести удачу.

Козерог

Сегодня не ваш день. Деловые встречи пройдут неудачно, а любые вопросы будут решаться долго и утомительно. Задумайтесь над тем, чтобы привлечь к своим проектам и планам новых людей, которые смогут принести вам прибыль.

Водолей

В любовной сфере сегодня вам следует быть предельно осторожным и внимательным. Встреча с близким человеком может привести к разрыву отношений. Не исключено, что в этот же день новое знакомство залечит сердечные раны.

Рыбы

27 декабря от Рыб потребуется максимальная активность и быстрота реакции. Возможно вам придется решать несколько дел одновременно. Также не исключены проблемы в отношениях с партнером или с ближайшими родственниками. Будьте менее импульсивны.

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